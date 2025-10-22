ЗС РФ завдали 12 ударів "Шахедами" по Запоріжжю за ніч: що відомо про наслідки (фото)

Вночі Запоріжжя опинилося під масованим ударом російських "Шахедів", наслідки зафіксували у трьох районах міста. Серед постраждалих є діти, у понад 120 людей пошкоджене житло.

Після півночі 22 жовтня ЗС РФ здійснили масовану атаку, запустивши по Запоріжжю 12 БПЛА типу Shahed. Внаслідок цього постраждали 13 осіб, двоє з яких — діти. Про це повідомили у поліції Запорізької області.

"Люди отримали поранення різного ступеня тяжкості або отруєння чадним газом. Усім, хто постраждав, оперативно надано необхідну медичну допомогу", — передали у відомстві.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров проінформував, що понад 120 людей заявили про пошкодження житла внаслідок нічної атаки. В тому числі були зафіксовані звернення 28 людей, що перебувають в особливо вразливому становищі — отримують від держави пільги або допомогу. Четверо мешканців Запоріжжя потребували поселення у місця тимчасового проживання.

Внаслідок нічної атаки у Запоріжжі пошкоджені житлові будинки Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій міській раді уточнили, що зібрали дані 128 людей, чиє житло пошкоджене внаслідок удару ЗС РФ. З них: 43 людини у Вознесенівському районі, 44 людини — у Заводському, 41 людина — у Дніпровському. Чотирьох осіб розмістили у пункті "Артак".

В.о. мера Запоріжжя Регіна Харченко наголосила, що вночі Росія завдала 12 ударів по трьох районах міста. З її слів, окупанти "всю ніч кошмарили Запоріжжя", внаслідок чого пошкоджені 15 багатоповерхівок, приватні оселі й нежитлові приміщення.

Внаслідок атаки зазнала пошкоджень критична інфраструктура, приблизно 2000 місцевих мешканців залишились без світла. Однак об 11:58 електропостачання у Запоріжжі відновили. Також 48 споживачів після нічних ударів відключені від газопостачання.

Фото наслідків нічної атаки на Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

