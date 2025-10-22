Часть Киева осталась без горячей воды в результате обстрелов РФ: в каких районах отключили подачу

Из-за ночных обстрелов часть жилых домов Киева временно осталась без горячей воды. Поставка услуги приостановилась из-за повреждения объектов критической инфраструктуры города.

По информации КГГА, в результате вражеских атак на инфраструктурные объекты столицы частично нарушен технологический процесс работы оборудования, обеспечивающего централизованное горячее водоснабжение. Это привело к временному отключению горячей воды в ряде районов Киева, в частности в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском.

Специалисты предприятия "Киевтеплоэнерго" вместе с городскими службами уже начали работы по восстановлению подачи горячей воды. Городская администрация призывает киевлян с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила безопасности во время чрезвычайных ситуаций.

Відео дня

Публикация КГГА в Telegram Фото: Скриншот

Кроме этого, по данным "Укрэнерго", из-за массированной ракетно-пушечной атаки в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Восстанавливают поставки там, где позволяет безопасность, а после стабилизации энергосистемы отключения отменят. Следите за сообщениями облэнерго вашего региона и используйте электроэнергию экономно.

Ночной обстрел Киева 22 октября — что известно

В ночь на 22 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами и баллистическими ракетами, нанося удары по критической инфраструктуре и вызывая перебои с электроснабжением в регионах. В Киеве сработала система противовоздушной обороны, однако в Голосеевском районе после одного из взрывов вспыхнул пожар.

По предварительным данным, в столице пострадали более 20 человек, два человека погибли. В Троещине взрыв повредил жилой дом и около 40-50 автомобилей. Жители пытались вовремя попасть в укрытия, часть из них пыталась вернуться, чтобы забрать домашних животных, но спасатели призвали людей оставаться в безопасных местах.

Более того, в ночь на 22 октября в Киеве обломок российского дрона "Шахед" повредил дом, где живет посол Украины в США Ольга Стефанишина.