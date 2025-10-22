Осколок "Шахеда" попал в дом посла Украины в США: Стефанишина рассказала о последствиях

В ночь на 22 октября в Киеве обломок российского дрона "Шахед" повредил дом, где живет посол Украины в США Ольга Стефанишина. Чиновница сообщила, что во время удара никто не пострадал.

Как сообщила Стефанишина на своей странице в Facebook, взрыв произошел в ночное время, когда она находилась дома с детьми. По ее словам, обломок беспилотника попал в нежилую часть дома на Русановке.

Посол отметила, что вместе с детьми находилась в ванной комнате во время удара. Она добавила, что взрыв был очень громким, а утром семья увидела фото разрушений. Дети, по ее словам, испугались, но быстро успокоились.

Стефанишина на Facebook Фото: Facebook

Стефанишина призналась, что пытается преодолевать стресс привычным для себя способом — заказывает в Интернете книги. На этот раз она приобрела новый роман Халеда Госсейни и уже получила уведомление о его доставке.

Она подчеркнула, что в квартире есть вода и свет, а помощь не нужна, хотя многие из друзей и коллег интересовались их состоянием. Дипломат поблагодарила всех, кто проявил заботу, и отметила, что такая поддержка чрезвычайно важна.

В завершение Стефанишина написала, что "жизнь в Киеве продолжается как она есть", подчеркнув стойкость украинцев даже во время постоянных атак.

Напомним, в ночь на 22 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины, в частности по Киеву. По данным Воздушных сил, большинство беспилотников было сбито силами ПВО, однако обломки попали в несколько жилых домов столицы.

Как сообщал Фокус, количество пострадавших в Киеве превысило 20 человек, еще два человека погибли в результате ночной атаки.