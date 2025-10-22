Уламок "Шахеда" влучив у дім посла України в США: Стефанішина розповіла про наслідки

У ніч на 22 жовтня у Києві уламок російського дрона "Шахед" пошкодив будинок, де мешкає посол України в США Ольга Стефанішина. Посадовиця повідомила, що під час удару ніхто не постраждав.

Як повідомила Стефанішина на своїй сторінці у Facebook, вибух стався у нічний час, коли вона перебувала вдома з дітьми. За її словами, уламок безпілотника влучив у нежитлову частину будинку на Русанівці.

Посол зазначила, що разом із дітьми перебувала у ванній кімнаті під час удару. Вона додала, що вибух був дуже гучним, а вранці сім’я побачила фото руйнувань. Діти, за її словами, злякалися, але швидко заспокоїлися.

Стефанішина на Facebook Фото: Facebook

Стефанішина зізналася, що намагається долати стрес звичним для себе способом — замовляє в Інтернеті книги. Цього разу вона придбала новий роман Халеда Госсейні й уже отримала повідомлення про його доставлення.

Відео дня

Вона підкреслила, що у квартирі є вода та світло, а допомога не потрібна, хоча багато хто з друзів і колег цікавився їхнім станом. Дипломатка подякувала всім, хто виявив турботу, й зазначила, що така підтримка надзвичайно важлива.

На завершення Стефанішина написала, що "життя в Києві триває як воно є", підкресливши стійкість українців навіть під час постійних атак.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе типу "Шахед" по території України, зокрема по Києву. За даними Повітряних сил, більшість безпілотників було збито силами ППО, однак уламки влучили у кілька житлових будинків столиці.

Як повідомляв Фокус, кількість постраждалих у Києві перевищила 20 осіб, ще двоє людей загинули внаслідок нічної атаки.