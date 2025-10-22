"Навіть не встигли добігти до укриття": ракета вибухнула просто над головами киян (відео)

Кількість постраждалих у Києві перевищила 20 осіб, ще двоє людей загинули внаслідок нічної атаки. У ЗМІ з місця ліквідації наслідків на Троєщині повідомили, що після попередження ДСНС мешканці одного з пошкоджених будинків побігли в укриття, але дістатись туди до вибухів не встигли.

Всю ніч на 22 жовтня ЗС РФ атакували Київ "Шахедами" і балістичними ракетами. Відомо про пожежі й руйнування у чотирьох районах, і найбільше постраждав лівий берег столиці, зокрема у Дарницькому районі горіли дві багатоповерхівки. На місці одного з влучать побувала кореспондентка ТСН Олена Гущик.

"Троєщина, спальний масив на лівому березі столиці. Позаду мене будинок, який посікло від вибухової хвилі. Сюди у під'їзд прилетів російський "Шахед"", — розповіла вона.

Зі слів журналістки, попередньо там ніхто не постраждав, але у дворі понищені 40-50 машин.

"Цю сторону, всі ці вікна, всі балкони, все це розтрощено. Карнизи повилітали, оце все воно повиривало. Головне, що живі-здорові", — поділилась місцева мешканка.

Гущик передала, що відбулося пряме влучання БПЛА між п'ятим і шостим поверхом. На момент, коли знімався репортаж, працівники ДСНС намагались потрапити до зачинених квартир, щоб перевірити, чи не залишилися там люди. Також до них підбігали люди, які навпаки хотіли повернутись додому, щоб забрати домашніх улюбленців.

"Дивовижно, що рятувальники ще не завершили свої роботи, а люди уже в вікнах намагаються залатати свої помешкання і чути звук скотчу, звук прибирання скла. Хоча від моменту російської атаки пройшло хвилин 40 – година", — зауважила кореспондентка.

Однак в якийсь момент працівники ДСНС закричали, щоб люди якомога швидше спустилися в укриття. Поки було чутно роботу ППО, мешканці побігли далі від будинку.

"Ми навіть не встигли добігти до укриття, як пролунав вибух. Люди налякані, рятувальники працюють. І от прямо над нами зараз ще видно хмару від роботи ППО. Навіть зараз лунають вибухи. Після вибухів рятувальники в період тиші продовжують свою роботу", — розповіла Гущик.

Нічний удар по Києву: актуальна кількість поранених і загиблих

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко проінформував, що відомо вже про 21 постраждалого, п'ятеро з них — діти. Двоє киян загинули внаслідок нічної атаки.

Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко повідомляв про госпіталізацію 9 постраждалих, серед яких є 2-річна дитина. Тіла двох загиблих виявили у житловій 16-поверхівці у Дніпровському районі. Там внаслідок влучання у будинок спалахнула пожежа.

У Київській області загинули молода жінка і двоє дітей — 6-місячне немовля і 12-річна дівчинка. Згодом стало відомо про загибель чоловіка. За даними ОВА, внаслідок нічної атаки у Броварському районі загорілися два приватні будинки.