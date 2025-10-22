"Даже не успели добежать до укрытия": ракета взорвалась прямо над головами киевлян (видео)

Количество пострадавших в Киеве превысило 20 человек, еще два человека погибли в результате ночной атаки. В СМИ с места ликвидации последствий на Троещине сообщили, что после предупреждения ГСЧС жители одного из поврежденных домов побежали в укрытие, но добраться туда до взрывов не успели.

Всю ночь на 22 октября ВС РФ атаковали Киев "Шахедами" и баллистическими ракетами. Известно о пожарах и разрушениях в четырех районах, и больше всего пострадал левый берег столицы, в частности в Дарницком районе горели две многоэтажки. На месте одного из попаданий побывала корреспондент ТСН Елена Гущик.

"Троещина, спальный массив на левом берегу столицы. Позади меня дом, который посекло от взрывной волны. Сюда в подъезд прилетел российский "Шахед"", — рассказала она.

По словам журналистки, предварительно там никто не пострадал, но во дворе уничтожены 40-50 машин.

"Эту сторону, все эти окна, все балконы, все это разбито. Карнизы повылетали, это все оно повырывало. Главное, что живы-здоровы", — поделилась местная жительница.

Відео дня

Гущик передала, что произошло прямое попадание БПЛА между пятым и шестым этажом. На момент, когда снимался репортаж, работники ГСЧС пытались попасть в закрытые квартиры, чтобы проверить, не остались ли там люди. Также к ним подбегали люди, которые наоборот хотели вернуться домой, чтобы забрать домашних любимцев.

"Удивительно, что спасатели еще не завершили свои работы, а люди уже в окнах пытаются залатать свои дома и слышен звук скотча, звук уборки стекла. Хотя с момента российской атаки прошло минут 40 — час", — отметила корреспондентка.

Однако в какой-то момент работники ГСЧС закричали, чтобы люди как можно скорее спустились в укрытие. Пока было слышно работу ПВО, жители побежали дальше от дома.

"Мы даже не успели добежать до укрытия, как раздался взрыв. Люди напуганы, спасатели работают. И вот прямо над нами сейчас еще видно облако от работы ПВО. Даже сейчас раздаются взрывы. После взрывов спасатели в период тишины продолжают свою работу", — рассказала Гущик.

Ночной удар по Киеву: актуальное количество раненых и погибших

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко проинформировал, что известно уже о 21 пострадавшем, пятеро из них — дети. Двое киевлян погибли в результате ночной атаки.

Напомним, городской голова Виталий Кличко сообщал о госпитализации 9 пострадавших, среди которых есть 2-летний ребенок. Тела двух погибших обнаружили в жилой 16-этажке в Днепровском районе. Там в результате попадания в дом вспыхнул пожар.

В Киевской области погибли молодая женщина и двое детей — 6-месячный младенец и 12-летняя девочка. Впоследствии стало известно о гибели мужчины. По данным ОВА, в результате ночной атаки в Броварском районе загорелись два частных дома.