Частина Києва залишилася без гарячої води внаслідок обстрілів РФ: у яких районах відключили подачу

Через нічні обстріли частина житлових будинків Києва тимчасово залишилася без гарячої води. Постачання послуги призупинилося через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури міста.

За інформацією КМДА, внаслідок ворожих атак на інфраструктурні об’єкти столиці частково порушено технологічний процес роботи обладнання, що забезпечує централізоване гаряче водопостачання. Це призвело до тимчасового відключення гарячої води в низці районів Києва, зокрема в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському.

Фахівці підприємства "Київтеплоенерго" разом із міськими службами вже розпочали роботи з відновлення подачі гарячої води. Міська адміністрація закликає киян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися правил безпеки під час надзвичайних ситуацій.

Окрім цього, за даними "Укренерго", через масовану ракетно-дронову атаку в більшості регіонів України введені аварійні відключення електроенергії. Відновлюють постачання там, де дозволяє безпека, а після стабілізації енергосистеми відключення скасують. Слідкуйте за повідомленнями обленерго вашого регіону та використовуйте електроенергію економно.

Нічний обстріл Києва 22 жовтня — що відомо

У ніч на 22 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами та балістичними ракетами, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі та спричиняючи перебої з електропостачанням у регіонах. У Києві спрацювала система протиповітряної оборони, проте в Голосіївському районі після одного з вибухів спалахнула пожежа.

За попередніми даними, у столиці постраждали понад 20 осіб, двоє людей загинули. У Троєщині вибух пошкодив житловий будинок і близько 40–50 автомобілів. Мешканці намагалися вчасно потрапити до укриттів, частина з них намагалася повернутися, щоб забрати домашніх тварин, але рятувальники закликали людей залишатися в безпечних місцях.

Ба більше, у ніч на 22 жовтня у Києві уламок російського дрона "Шахед" пошкодив будинок, де мешкає посол України в США Ольга Стефанішина.