Російський дрон ударив по залізничній станції в Сумах: поранено двох працівників (фото)

У ніч на 23 жовтня російські війська завдали удару безпілотником по території залізничної станції в Сумах. У результаті атаки постраждали двоє працівників залізниці, одного з них доправили до медичного закладу.

Як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, удар стався близько третьої години ночі. 35-річного чоловіка госпіталізували з травмами, ще одному, 28-річному працівнику, допомогу надали безпосередньо на місці події. Нині фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень після атаки.

Публікація Сергія Кривошеєнка в Telegram Фото: Скриншот

У ДСНС Сумської області підтвердили, що 23 жовтня російський ударний безпілотник атакував залізничну станцію в Сумській громаді. Рятувальники обстежили місце удару та надали необхідну допомогу.

"На місці події працювали співробітники ДСНС — рятувальники обстежили територію влучання та надали необхідну допомогу. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали двоє працівників залізниці", — йдеться в дописі.

Російський дрон уночі вдарив по залізничній станції в Сумах Фото: ДСНС Російський дрон уночі вдарив по залізничній станції в Сумах Фото: ДСНС

"Укрзалізниця" ситуацію наразі не коментувала. Інформації про можливі руйнування залізничного полотна або затримки руху потягів поки немає.

Напередодні, 22 жовтня близько 22:00, російські безпілотники двічі атакували промисловий об’єкт у межах Ворожбянської громади. Як повідомила місцева влада, обійшлося без постраждалих і суттєвих пошкоджень.

Крім того, цього ж вечора близько 19:00 окупаційні сили вдруге за два дні обстріляли автомобілі "Укрпошти" у прикордонному районі Сумщини. Про цей інцидент поінформував директор компанії Ігор Смілянський.

Нічна атака ЗС РФ на Київ "Шахедами" — що відомо

Увечері 22 жовтня у Києві пролунали вибухи — росіяни атакували місто дронами. Унаслідок ударів пошкоджено будівлі у кількох районах столиці, є поранені.

За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, уламки безпілотників впали в Подільському районі, зокрема на території дитячого садка, а також пошкодили кілька авто. У Деснянському районі постраждав житловий будинок, але пожежі вдалося уникнути. Станом на північ відомо щонайменше про чотирьох постраждалих киян. Наслідки атаки уточнюються.

Також Фокус писав, що 22 жовтня російські війська завдали удару по дитячому садку в Холодногірському районі Харкова. За оновленою інформацією, поранення отримали десятеро людей, серед них — п’ятирічна дитина.

Раніше повідомлялося, що під час масованого обстрілу столиці постраждала академія футбольного клубу "Металіст 1925". На щастя, жоден зі 120 вихованців не зазнав ушкоджень.