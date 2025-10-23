Росіяни атакували Київ "Шахедами": постраждали житлові будинки та дитячий садок

У Києві пізно ввечері 22 жовтня пролунала серія вибухів: росіяни атакували столицю ударними БпЛА, внаслідок чого зафіксовані пошкодження будівель у кількох районах.

Через атаку росіян у Києві зафіксовані наслідки у Деснянському, Подільському та Оболонському районах. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, у столиці щонайменше на трьох локаціях у Подільському районі зафіксовано падіння уламків безпілотників.

Невдовзі посадовець уточнив, що, за попередніми даними, однією з локацій, де фіксуються наслідки атаки ЗС РФ, є дитячий садочок у Подільському районі.

"Попередньо одна з локацій — дитячий садочок. Уточнюємо", — заявив Ткаченко.

Невдовзі посадовець додав, що наслідки атаки "Шахедів" зафіксовано також в Оболонському районі Києва. Там зокрема є руйнування житлової будівлі через падіння уламків БпЛА.

Відео дня

Мер столиці Віталій Кличко також розповів про наслідки російської атаки. За його словами, у Подільському районі Києва зафіксовано падіння уламків на дах житлового будинку. На іншій локації уламки дронів впали поблизу житлової будівлі.

Згодом Тимур Ткаченко уточнив, що у Подільському районі наслідки атаки зафіксовано на п'яти локаціях, серед них — дитячий садок.

У Подільському районі також пошкоджені щонайменше 5 автомобілів.

Також наслідки атаки виявлено у Деснянському районі: там пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок. Однак обійшлося без пожежі та, попередньо, без постраждалих, зазначив Ткаченко.

Інформації щодо постраждалих на момент публікації не надходило.

Новина доповнюється…