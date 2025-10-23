На Харківщині під час атаки РФ загинув рятувальник: п'ятеро його колег поранені (фото)

На Харківщині під час ліквідації наслідків удару ворожого дрона загинув рятувальник, ще п’ятеро його колег отримали поранення. Інцидент стався в Куп’янському районі, де ДСНС виконувала службове завдання з гасіння пожежі.

За інформацією ДСНС України, рятувальники працювали на місці, де виникла пожежа після атаки ворога. Під час гасіння вогню російські війська повторно обстріляли територію, де перебували вогнеборці: один працівників загинув, п’ятеро отримали поранення.

Наслідки удару ЗС РФ по службовому авто рятувальників на Харківщині Фото: ДСНС Наслідки удару ЗС РФ по службовому авто рятувальників на Харківщині Фото: ДСНС

Що відомо про загиблого рятувальника на Харківщині

Внаслідок атаки ЗС РФ загинув 50-річний головний майстер-сержант служби цивільного захисту Юрій Чистіков, який також є командиром відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Харківській області. У нього залишилася донька.

Юрій Чистіков Фото: ДСНС

Колеги відзначають його відвагу, безстрашність і самопожертву. За їх словами, Чистіков був прикладом служіння обов’язку та людиною, для якої порятунок інших завжди був важливішим за власне життя.

"Вся велика родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині загиблого. Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті побратимів. Юрій Чистіков був прикладом служіння обов’язку — людиною, для якої порятунок інших був важливішим за власне життя. Його ім’я назавжди залишиться в серцях рятувальників як символ мужності, честі та відданості службі", — йдеться в дописі.

Нічна атака ЗС РФ у ніч на 23 жовтня — що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 23 жовтня російські війська атакували безпілотником залізничну станцію в Сумах. Внаслідок удару постраждали двоє працівників: 35-річного чоловіка госпіталізували, а 28-річному допомогу надали на місці.

Також під час цієї атаки постраждала Київська велика хоральна синагога в Подільському районі столиці. Вибухова хвиля пошкодила покрівлю, вибила вікна та пошкодила меблі та внутрішнє оздоблення.