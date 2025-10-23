"Шахед" вночі пошкодив синагогу в Києві: головний рабин України показав наслідки (відео)

Під час російської атаки в ніч на 23 жовтня зазнала пошкоджень Київська велика хоральна синагога в Подільському районі столиці. Вибуховою хвилею частково зірвало покрівлю, а також вибило вікна і пошкодило меблі та оздоблення всередині.

Про наслідки обстрілу Києва повідомив у соцмережі Х (раніше — Twitter) головний рабин України Моше Асман. За його словами, удар в районі синагоги стався близько півночі.

"Щойно синагога на Подолі була вражена ірансько-російським безпілотником!", — написав він.

Моше Асман зняв відео з наслідками атаки, в якому розповів, що "Шахед" пролетів дуже низько над синагогою та уразив сусідню будівлю. Він подякував українським рятувальникам і медикам, які прибули на місце негайно й надали допомогу. Головний рабин України показав шматки зірваної з даху покрівлі, розкидані навколо будівлі, розбиті вікна, меблі та пошкоджені двері всередині.

Обстріл Києва 23 жовтня: що відомо

Росіяни атакували Київ "Шахедами" в ніч на 23 жовтня. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про пошкодження житлових будинків і дитячого садочка. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про 7 постраждалих від російського обстрілу: п'ятеро з них госпіталізовані з травмами, двоє перебувають на амбулаторному лікуванні. В ДСНС України розповіли, що станом на 7:55 усі пожежі в столиці ліквідовані, в Подільському районі постраждали п'ятиповерхівка, бізнес-центр й один із дитячих садків, а також в одній з багатоповерхівок були частково зруйновані покрівля та дві квартири на 8-му поверсі.

22 жовтня окупанти ударили по дитячому садку в Харкові. Міський голова Ігор Терехов станом на 20:39 повідомляв, що кількість постраждалих зросла до 10, серед них п'ятирічна дівчинка. Внаслідок російської атаки загинув 42-річний комунальник.