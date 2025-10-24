Удар КАБами по Харкову: Терехов повідомив про постраждалих

Після 11-ї години ранку ЗС РФ вдарили кількома КАБами по Індустріальному району Харкова. Вибухи пролунали в період з 11:01 до 11:09. За даними Ситуативного центру, місто атакували п'ять авіабомб.

Один удар припав на автобазу, внаслідок чого пошкоджено понад 20 автомобілів, а другий — на цивільне підприємство, повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, наразі відомо про трьох постраждалих. Одну людину госпіталізували.

Зараз на місці працюють екстрені служби, які зайняті гасінням пожежі.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до шести. 69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

На одному з місць влучень вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки — вибиті вікна.

Напередодні патрульні Харківської області показали перші кадри після прильоту трьох ударних російських дронів по дитячому садку в центрі Харкова.

Відео дня

На відео поліцейські хапають переляканих дітей, які разом із вихователями ховалися в підвалі, і переносять їх у безпечніший притулок або віддають батькам.

Останнім часом Харків знову почали бомбити КАБами. У ніч на 21 жовтня російські окупанти скинули на місто шість бомб. ЗС РФ влучили у приватний сектор і територію цивільного підприємства. Унаслідок нічної авіаатаки постраждали 11 осіб. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів

23 жовтня стало відомо, що в Харківській області під час ліквідації наслідків удару ворожого дрона загинув рятувальник, ще п'ятеро його колег дістали поранення. Інцидент стався в Куп'янському районі, де ДСНС виконувала службове завдання з гасіння пожежі.

Нагадаємо, військовий розповів, чим небезпечні реактивні КАБи.