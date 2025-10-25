У Києві уночі пролунали потужні вибухи: росіяни атакували столицю балістикою

Уночі 25 жовтня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія потужних вибухів та здійнялися пожежі.

У Києві зокрема серед ночі активно працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях у небі. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Повітряну тривогу у Києві було оголошено близько 03:50 години. Моніторингові канали зазначили, що зафіксовано загрозу пусків балістичних ракет з Брянської області Росії.

Згодом Повітряні сили зафіксували пуски швидкісних цілей курсом на Київ. У столиці пролунали вибухи, інформували ЗМІ та кореспонденти Фокусу.

Близько 04:10 години міський голова Віталій Кличко повідомив, що мешканці викликали медиків у Дніпровський та Деснянський райони столиці.

Тимур Ткаченко інформував, що у Києві внаслідок балістичної атаки зафіксовано пожежі на кількох локаціях у лівобережній частині міста. Віталій Кличко також уточнив, що пожежі зафіксовано у Дарницькому та Деснянському районах столиці.

"Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі", — зазначив мер.

Станом на 04:20 також відомо про виклик медиків у Дарницький район. Кличко повідомив, що, попередньо, пошкоджені вікна у житловому будинку.

Інформація щодо наслідків російської атаки на Київ уточнюється.

Масштабна повітряна тривога по всій Україні: що відомо

Також уночі було оголошено масштабну повітряну тривогу по всій території України. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики по всій країні, моніторингові канали повідомляли про активні пускові установки в Астраханській області.

Інформації про пуски балістики з Астраханської області не надходило. Близько 04:30 години по Україні було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, 24 жовтня в "Укрзалізниці" повідомили, що росіяни намагалися атакувати поїзд "Львів — Краматорськ".

Також 24 жовтня росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами: міський голова повідомив про постраждалих.