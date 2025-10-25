У Києві уночі пролунали потужні вибухи: росіяни атакували столицю балістикою
Уночі 25 жовтня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія потужних вибухів та здійнялися пожежі.
У Києві зокрема серед ночі активно працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях у небі. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Повітряну тривогу у Києві було оголошено близько 03:50 години. Моніторингові канали зазначили, що зафіксовано загрозу пусків балістичних ракет з Брянської області Росії.
Згодом Повітряні сили зафіксували пуски швидкісних цілей курсом на Київ. У столиці пролунали вибухи, інформували ЗМІ та кореспонденти Фокусу.
Близько 04:10 години міський голова Віталій Кличко повідомив, що мешканці викликали медиків у Дніпровський та Деснянський райони столиці.
Тимур Ткаченко інформував, що у Києві внаслідок балістичної атаки зафіксовано пожежі на кількох локаціях у лівобережній частині міста. Віталій Кличко також уточнив, що пожежі зафіксовано у Дарницькому та Деснянському районах столиці.
"Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі", — зазначив мер.
Станом на 04:20 також відомо про виклик медиків у Дарницький район. Кличко повідомив, що, попередньо, пошкоджені вікна у житловому будинку.
Інформація щодо наслідків російської атаки на Київ уточнюється.
Масштабна повітряна тривога по всій Україні: що відомо
Також уночі було оголошено масштабну повітряну тривогу по всій території України. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики по всій країні, моніторингові канали повідомляли про активні пускові установки в Астраханській області.
Інформації про пуски балістики з Астраханської області не надходило. Близько 04:30 години по Україні було оголошено відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, 24 жовтня в "Укрзалізниці" повідомили, що росіяни намагалися атакувати поїзд "Львів — Краматорськ".
Також 24 жовтня росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами: міський голова повідомив про постраждалих.