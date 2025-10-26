В Киеве ночью прогремела серия взрывов: ВС РФ атаковали столицу "Шахедами"

Ночью 26 октября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками типа "Шахед". В столице прогремела серия взрывов.

Из-за российского обстрела пострадала гражданская инфраструктура, в частности жилой дом. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена около 02:30 часов: Воздушные силы предупредили о движении группы вражеских беспилотников в направлении столицы.

Через несколько минут в Киеве прогремели взрывы.

По данным Тимура Ткаченко, разрушения из-за атаки зафиксированы в частности в Деснянском районе столицы. Там, как уверяет чиновник, зафиксировано падение обломков на несколько этажей жилой многоэтажки.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей.

Відео дня

"Экстренные службы направляются на место", — отметил мэр.

Впоследствии, по данным Тимура Ткаченко, были обнаружены последствия российской атаки по другому адресу в Деснянском районе. Там, как отметил чиновник, обломки беспилотника упали на крышу многоэтажного дома.

Виталий Кличко уточнил, что падение обломков произошло на 16-этажный жилой дом в Деснянском районе.

По данным местных Telegram-каналов, в Киеве из-за атаки "Шахедов" поднялся пожар. Однако официальной информации на момент публикации не поступало.

По состоянию на 03:05 часов в Киеве также зафиксированы последствия атаки в Оболонском районе. Как отметил Тимур Ткаченко, предварительно, из-за падения обломков беспилотников повреждена крыша многоэтажного дома.

Данные о последствиях российской атаки на Киев на момент публикации уточняются.

Напомним, 25 октября в Краматорском городском совете сообщили о том, что россияне во время атаки полностью уничтожили третий ветрогенератор в Краматорске.

Также ночью 25 октября российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами: в результате обстрела в столице поднялись пожары и зафиксированы разрушения.