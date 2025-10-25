Россияне полностью уничтожили третий ветрогенератор в Краматорске (фото, видео)

Возле Краматорска в 2018 году планировалось построить 15 ветроэнергетических установок в рамках проекта "Ветряные парки Украины", но россияне в октябре 2025 года начали уничтожать ветряки.

В Краматорске российские войска снова нанесли удар по ветряной мельнице. Об этом сообщили в Краматорском городском совете.

"Сегодня, 25 октября в 17:28, с использованием ударного БПЛА оккупанты нанесли удар по ветряной турбине. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", — говорится в заметке.

Россияне уничтожили в Краматорске третью ветряную мельницу

А уже через несколько часов ветряк был окончательно уничтожен россиянами

В Telegram-канале "Типичный Краматорск" сообщили, что третий ветрогенератор в Краматорске полностью уничтожен.

До этого оккупанты атаковали ветряки 22 и 24 октября.

Краматорская ветровая электростанция — что известно

Краматорская ветровая электростанция — ветровая электростанция в Украине, которая была построена вблизи поселка Ясногорка. Вблизи Краматорска планировалась установка 15 ветроэнергетических установок мощностью 4,5 МВт. Производство ветрогенераторов выполнил краматорский завод "Фурлендер Виндтехнолоджи".

Установленные на окраине Краматорска ветряки — были уникальными и созданными для степной местности. В отличие от большинства аналогов в Украине, которые традиционно размещают вблизи моря, эти ветрогенераторы адаптированы к работе в условиях умеренного ветра.

Напомним, на подъезде к Краматорску российский БПЛА пытался атаковать пассажирский поезд, курсирующий по маршруту Львов — Краматорск. Хотя попасть в цель врагу не удалось, взрывная волна повредила окна трех вагонов, однако пассажиры не пострадали.