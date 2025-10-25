Росіяни повністю знищили третій вітрогенератор в Краматорську (фото, відео)

Біля Краматорська у 2018 році планувалось побудувати 15 вітроенергетичних установок в межах проєкту "Вітряні парки України", але росіяни у жовтні 2025 року почали нищити вітряки.

У Краматорську російські війська знову завдали удару по вітряку. Про це повідомили у Краматорській міській раді.

"Сьогодні, 25 жовтня о 17:28, з використанням ударного БпЛА окупанти завдали удару по вітряній турбіні. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", — йдеться у дописі.

Росіяни знищили в Краматорську третій вітряк

А вже за кілька годин вітряк був остаточно знищений росіянами

В Telegram-каналі "Типовий Краматорськ" повідомили, що третій вітрогенератор у Краматорську повністю знищений.

До цього окупанти атакували вітряки 22 та 24 жовтня.

Краматорська вітрова електростанція – що відомо

Краматорська вітрова електростанція — вітрова електростанція в Україні, яка була побудована поблизу селища Ясногірка. Поблизу Краматорська планувалася установка 15 вітроенергетичних установок потужністю 4,5 МВт. Виробництво вітрогенераторів виконав краматорський завод "Фурлендер Віндтехнолоджі".

Встановлені на околиці Краматорська вітряки — були унікальними і створеними для степової місцевості. На відміну від більшості аналогів в Україні, які традиційно розміщують поблизу моря, ці вітрогенератори адаптовані до роботи в умовах помірного вітру.

Нагадаємо, на під’їзді до Краматорська російський БПЛА намагався атакувати пасажирський поїзд, що курсує за маршрутом Львів — Краматорськ. Хоча влучити у ціль ворогу не вдалося, вибухова хвиля пошкодила вікна трьох вагонів, проте пасажири не постраждали.