У Києві уночі пролунала серія вибухів: ЗС РФ атакували столицю "Шахедами"

Уночі 26 жовтня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками типу "Шахед". У столиці прогриміла серія вибухів.

Через російський обстріл постраждала цивільна інфраструктура, зокрема житловий будинок. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Повітряну тривогу у Києві було оголошено близько 02:30 години: Повітряні сили попередили про рух групи ворожих безпілотників у напрямку столиці.

Через кілька хвилин у Києві прогриміли вибухи.

За даними Тимура Ткаченка, руйнування через атаку зафіксовані зокрема у Деснянському районі столиці. Там, як запевняє посадовець, зафіксовано падіння уламків на кілька поверхів житлової багатоповерхівки.

Згодом мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Деснянському районі ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів.

"Екстрені служби прямують на місце", — зазначив мер.

Згодом, за даними Тимура Ткаченка, було виявлено наслідки російської атаки за іншою адресою у Деснянському районі. Там, як зазначив посадовець, уламки безпілотника впали на дах багатоповерхового будинку.

Віталій Кличко уточнив, що падіння уламків відбулося на 16-поверховий житловий будинок у Деснянському районі.

За даними місцевих Telegram-каналів, у Києві через атаку "Шахедів" здійнялася пожежа. Однак офіційної інформації на момент публікації не надходило.

Станом на 03:05 годину у Києві також зафіксовано наслідки атаки в Оболонському районі. Як зазначив Тимур Ткаченко, попередньо, через падіння уламків безпілотників пошкоджений дах багатоповерхового будинку.

Дані щодо наслідків російської атаки на Київ на момент публікації уточнюються.

Нагадаємо, 25 жовтня у Краматорській міській раді повідомили про те, що росіяни під час атаки повністю знищили третій вітрогенератор у Краматорську.

Також уночі 25 жовтня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами: внаслідок обстрілу у столиці здійнялися пожежі та зафіксовані руйнування.