Пошкоджені житлові будинки, пожежі і багато постраждалих: наслідки російської атаки на Київ

Уночі 26 жовтня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками типу "Шахед", внаслідок чого у столиці пошкоджені житлові будинки та багато постраждалих.

Кількість постраждалих у Києві через російську атаку сягнула щонайменше 26 осіб на момент публікації. Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

З-поміж постраждалих у Києві — шестеро дітей, зазначили у відомстві.

За інформацією місцевої влади, зокрема голови КМВА Тимура Ткаченка, наслідки атаки російських "Шахедів" на Київ наразі зафіксовані у двох районах столиці — Деснянському та Оболонському. В обидвох районах через обстріл постраждала цивільна інфраструктура, зокрема — житлові багатоповерхівки.

Деснянський район: зафіксовано пожежу на одній з локацій — палає багатоквартирний житловий будинок. За іншою адресою, попередньо, уламки російського безпілотника впали на дах житлового багатоповерхового будинку. Також у КМВА повідомили, що внаслідок вибухової хвилі вибили вікна;

Оболонський район: уламки безпілотника пошкодили дах багатоповерхового житлового будинку. Інформація щодо наслідків на момент публікації уточнюється.

У місцевих пабліках повідомляли, що на верхніх поверхах будинку, куди влучив "Шахед", заблоковані люди. Однак згодом уточнили, що їм надали допомогу рятувальники.

Остаточна інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється. На місцях продовжують працювати оперативні служби.

Нагадаємо, уночі 26 жовтня російська армія атакувала Київ "Шахедами": у столиці прогриміла серія вибухів.

Напередодні, уночі 25 жовтня, ЗС РФ атакували столицю балістичними ракетами, через що у Києві прогриміли потужні вибухи та здійнялися пожежі.