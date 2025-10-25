Баллистический удар по Киеву: есть жертва и много раненых, под обстрелом были три района (фото)

В ночь на 25 октября по столице Украины Вооруженные силы РФ нанесли удар с применением баллистических ракет. В результате атаки пострадали жилые и нежилые объекты в нескольких районах. По меньшей мере один человек погиб, девять получили ранения, часть из которых госпитализирована.

Ракетная атака началась в ранние часы, по Киеву была выпущена серия баллистических ракет при одновременной атаке ударных беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В городе раздались взрывы, вспыхнули пожары в Днепровском, Деснянском и Дарницком районах на левом берегу столицы. По предварительной информации, повреждены нежилые здания, автомобили и окна в жилых домах.

"Предварительно, в результате атаки есть выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома", — написал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Ликвидация последствий атаки

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил факт атаки и уточнил, что спасательные службы работают на местах.

Відео дня

По состоянию на утро 25 октября, спасатели ликвидировали возгорания в Дарницком и Деснянском районах. Трое пострадавших были госпитализированы.

Последствия атаки на Киев 25 октября Последствия атаки на Киев 25 октября Последствия атаки на Киев 25 октября Последствия атаки на Киев 25 октября Последствия атаки на Киев 25 октября Последствия атаки на Киев 25 октября Последствия атаки на Киев 25 октября Последствия атаки на Киев 25 октября Последствия атаки на Киев 25 октября

Перебои с транспортом

Пресс-служба Киевской городской госадминистрации также сообщила о временных задержках в работе общественного транспорта из-за последствий обстрела. В частности, движение трамваев № 22 и автобусов № 51, 63 на улице Бориспольской ограничено из-за перекрытия участков дорог спасателями и полицией.

Власти просят жителей учитывать возможные задержки при планировании поездок и следить за обновлениями в официальных Telegram-каналах.

О работе украинской противовоздушной обороне сообщили в Воздушных силах Украины. Российская армия запускала ракеты "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей РФ, а ударные дроны — из Курска, Орла и крымского Гвардейского. Всего украинские средства ПВО сбили или подавили четыре баллистические ракеты и 50 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Ранее сообщалось, что в ходе российской атаки в Киеве работали системы противовоздушной обороны. Мониторинговые каналы сообщали, что зафиксирована угроза пусков баллистических ракет из Брянской области России.

24 октября народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан сообщил, что россияне постоянно модернизируют свои авиабомбы, пытаясь увеличить дальность применения. По его словам КАБы с реактивгными двигателями, летящие примерно на 200 км, теоретически могут поразить окрестности Киева.