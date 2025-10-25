Балістичний удар по Києву: є жертва і багато поранених, під обстрілом були три райони (фото)

У ніч на 25 жовтня по столиці України Збройні сили РФ завдали удару із застосуванням балістичних ракет. Унаслідок атаки постраждали житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Щонайменше одна людина загинула, дев'ятеро дістали поранення, частину з яких госпіталізовано.

Ракетна атака почалася в ранні години, по Києву було випущено серію балістичних ракет за одночасної атаки ударних безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У місті пролунали вибухи, спалахнули пожежі в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, пошкоджено нежитлові будівлі, автомобілі та вікна в житлових будинках.

"Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені машини, вирва на подвір'ї житлового будинку", — написав голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Ліквідація наслідків атаки

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив факт атаки й уточнив, що рятувальні служби працюють на місцях.

Станом на ранок 25 жовтня, рятувальники ліквідували загоряння в Дарницькому та Деснянському районах. Троє постраждалих були госпіталізовані.

Перебої з транспортом

Пресслужба Київської міської держадміністрації також повідомила про тимчасові затримки в роботі громадського транспорту через наслідки обстрілу. Зокрема, рух трамваїв № 22 і автобусів № 51, 63 на вулиці Бориспільській обмежено через перекриття ділянок доріг рятувальниками та поліцією.

Влада просить жителів враховувати можливі затримки під час планування поїздок і стежити за оновленнями в офіційних Telegram-каналах.

Про роботу української протиповітряної оборони повідомили в Повітряних силах України. Російська армія запускала ракети "Іскандер-М" з Ростовської та Курської областей РФ, а ударні дрони — з Курська, Орла та кримського Гвардійського. Загалом українські засоби ППО збили або придушили чотири балістичні ракети та 50 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Раніше повідомлялося, що під час російської атаки в Києві працювали системи протиповітряної оборони. Моніторингові канали повідомляли, що зафіксовано загрозу пусків балістичних ракет із Брянської області Росії.

24 жовтня народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан повідомив, що росіяни постійно модернізують свої авіабомби, намагаючись збільшити дальність застосування. За його словами КАБи з реактивними двигунами, що летять приблизно на 200 км, теоретично можуть вразити околиці Києва.