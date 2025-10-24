Россия может ударить КАБами по окрестностям Киева, — нардеп (видео)

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан отметил, что россияне постоянно модернизируют свои авиабомбы, пытаясь увеличить дальность применения. Реактивные КАБы, летящие примерно на 200 км, теоретически могут поразить окрестности Киева.

Народный депутат Василий Мокан заявил об этом в эфире программы "Суперпозиция" и заявил, что уже было зафиксировано применение Россией КАБов по Одесской области, а также попадание авиабомб в Николаеве, Днепре, Полтавском районе и Лозовой на Харьковщине.

"Они постоянно работают над осовремениванием дальнобойности этого вида оружия (КАБов — ред.) и я вам скажу, что и столичный регион может потенциально быть в зоне риска", — заявил Мокан.

По данным украинских источников, новые модули КАБов доводят дальность ударов до более 200 км.

Теоретически, по словам нардепа, это позволяет поражать и окрестности Киева — от ближайшей точки Брянской области до Троещины примерно 190 км.

Россия в сентябре-октябре наладила серийное производство управляемых модулей (УМПК) для бомб.

УМПК делает КАБы маневренными и более трудными для перехвата. Они менее заметны, чем дроны, дешевле ракет и очень разрушительны, но менее точны.

"Пока не известно о точности и устойчивости новых модулей к РЭБ — старые методы отклонения КАБов могут не сработать", — заметил Мокан.

На момент публикации материала командование Воздушных сил ВСУ не комментировало возможную угрозу ударов КАБами по Киевской области.

Напомним, днем 24 октября российский новый российский КАБ впервые долетел до Одесской области. Вероятно, целью был портовый город Южный. По крайней мере, командование Воздушных сил ВСУ в 13:30 пятницы сообщило, что бомба летит над акваторией Черного моря именно в направлении этого населенного пункта.

"Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона. Это новая серьезная угроза для Одесской области. Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения", — сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

Ранее осенью удары реактивных КАБов фиксировались на Днепропетровщине, Полтавщине, Харьковщине и Николаевщине.

Во всех случаях эта разрушительная бомба преодолевала значительное расстояние — более 100 км — и атаковала тыловые города, которые ранее были защищены от этого вида вооружения.

Напомним, Фокус писал, что 20 октября россияне впервые с начала вторжения атаковали КАБом Полтавскую область.