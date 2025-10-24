Авиация РФ впервые ударила КАБами по Одесской области: как отработала ПВО
Российские войска днем нанесли новый авиационный удар по Одесской области. По данным Воздушного командования "Юг", оккупанты применили три управляемые авиабомбы повышенной дальности поражения, выпущенные с самолета Су-34.
Как сообщили в командовании, силы противовоздушной обороны сбили две из трех авиабомб, еще одна упала на открытом участке местности, не вызвав повреждений или жертв.
"Днем российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения, выпущенными с самолета Су-34", — сообщили в Воздушном командовании "Юг".
После уточнения в ведомстве отметили, что "противовоздушной обороной юга Украины сбиты две авиабомбы. Еще одна — упала на открытом участке местности, без последствий".
По предварительной информации, враг использовал модификацию УМПБ-5 — управляемую авиабомбу, созданную для поражения целей на расстоянии до 100 километров. Эта модель отличается наличием систем наведения, улучшенной аэродинамикой и реактивным ускорителем, что позволяет увеличить дальность полета.
Масса боевой части УМПБ-5 составляет около 99 килограммов. По параметрам она близка к предыдущим образцам типа УМПБ Д-30СН и ФАБ-250, однако имеет обновленную моторную установку и конструкцию крыла. Это обеспечивает большую стабильность полета и точность поражения.
В то же время специалисты отмечают, что эффективно перехватывать такие боеприпасы сложно из-за их высокой терминальной скорости — более 400 км/ч. Тактические зенитные беспилотники не успевают реагировать, поэтому основная нагрузка ложится на ракетные системы ПВО.
Радиоэлектронная борьба может снижать точность наведения, создавая ошибки в спутниковых системах, однако полностью нейтрализовать угрозу пока невозможно. По словам экспертов, даже в условиях активной работы средств РЭБ часть таких боеприпасов способна достигать целей, в частности энергетической и транспортной инфраструктуры.
Напомним, 24 октября Одесская областная военная администрация и Воздушные силы сообщили о первом применении управляемых авиабомб по региону. Тогда удары были направлены в сторону населенных пунктов Южное и Черноморское.
Фокус также писал, что 20 октября россияне впервые с начала вторжения атаковали КАБом Полтавскую область.