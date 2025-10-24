Авиация РФ впервые ударила КАБами по Одесской области: как отработала ПВО

Российские войска днем нанесли новый авиационный удар по Одесской области. По данным Воздушного командования "Юг", оккупанты применили три управляемые авиабомбы повышенной дальности поражения, выпущенные с самолета Су-34.

Как сообщили в командовании, силы противовоздушной обороны сбили две из трех авиабомб, еще одна упала на открытом участке местности, не вызвав повреждений или жертв.

Сообщение воздушного командования "Юг" Фото: Скриншот

"Днем российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения, выпущенными с самолета Су-34", — сообщили в Воздушном командовании "Юг".

После уточнения в ведомстве отметили, что "противовоздушной обороной юга Украины сбиты две авиабомбы. Еще одна — упала на открытом участке местности, без последствий".

По предварительной информации, враг использовал модификацию УМПБ-5 — управляемую авиабомбу, созданную для поражения целей на расстоянии до 100 километров. Эта модель отличается наличием систем наведения, улучшенной аэродинамикой и реактивным ускорителем, что позволяет увеличить дальность полета.

Масса боевой части УМПБ-5 составляет около 99 килограммов. По параметрам она близка к предыдущим образцам типа УМПБ Д-30СН и ФАБ-250, однако имеет обновленную моторную установку и конструкцию крыла. Это обеспечивает большую стабильность полета и точность поражения.

В то же время специалисты отмечают, что эффективно перехватывать такие боеприпасы сложно из-за их высокой терминальной скорости — более 400 км/ч. Тактические зенитные беспилотники не успевают реагировать, поэтому основная нагрузка ложится на ракетные системы ПВО.

Радиоэлектронная борьба может снижать точность наведения, создавая ошибки в спутниковых системах, однако полностью нейтрализовать угрозу пока невозможно. По словам экспертов, даже в условиях активной работы средств РЭБ часть таких боеприпасов способна достигать целей, в частности энергетической и транспортной инфраструктуры.

Напомним, 24 октября Одесская областная военная администрация и Воздушные силы сообщили о первом применении управляемых авиабомб по региону. Тогда удары были направлены в сторону населенных пунктов Южное и Черноморское.

Фокус также писал, что 20 октября россияне впервые с начала вторжения атаковали КАБом Полтавскую область.