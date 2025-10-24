Авіація РФ вперше вдарила КАБами по Одеській області: як відпрацювала ППО

Російські війська вдень завдали нового авіаційного удару по Одеській області. За даними Повітряного командування "Південь", окупанти застосували три керовані авіабомби підвищеної дальності ураження, випущені з літака Су-34.

Як повідомили у командуванні, сили протиповітряної оборони збили дві з трьох авіабомб, ще одна впала на відкритій ділянці місцевості, не спричинивши пошкоджень чи жертв.

Повідомлення Повітряного командування "Південь" Фото: Скриншот

"Вдень російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака Су-34", — повідомили у Повітряному командуванні "Південь".

Після уточнення у відомстві зазначили, що "протиповітряною обороною півдня України збито дві авіабомби. Ще одна — впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків".

За попередньою інформацією, ворог використав модифікацію УМПБ-5 — керовану авіабомбу, створену для ураження цілей на відстані до 100 кілометрів. Ця модель відрізняється наявністю систем наведення, покращеною аеродинамікою та реактивним прискорювачем, що дозволяє збільшити дальність польоту.

Відео дня

Маса бойової частини УМПБ-5 становить близько 99 кілограмів. За параметрами вона близька до попередніх зразків типу УМПБ Д-30СН і ФАБ-250, однак має оновлену моторну установку та конструкцію крила. Це забезпечує більшу стабільність польоту й точність ураження.

Водночас фахівці зазначають, що ефективно перехоплювати такі боєприпаси складно через їхню високу термінальну швидкість — понад 400 км/год. Тактичні зенітні безпілотники не встигають реагувати, тому основне навантаження лягає на ракетні системи ППО.

Радіоелектронна боротьба може знижувати точність наведення, створюючи помилки у супутникових системах, проте повністю нейтралізувати загрозу наразі неможливо. За словами експертів, навіть за умов активної роботи засобів РЕБ частина таких боєприпасів здатна досягати цілей, зокрема енергетичної та транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, 24 жовтня Одеська обласна військова адміністрація та Повітряні сили повідомили про перше застосування керованих авіабомб по регіону. Тоді удари були спрямовані в бік населених пунктів Південне та Чорноморське.

Фокус також писав, що 20 жовтня росіяни вперше від початку вторгнення атакували КАБом Полтавську область.