Новая угроза: ВС РФ впервые ударили КАБами по гражданской инфраструктуре Одесской области

Вооруженные силы РФ 24 октября впервые атаковали Одесскую область управляемыми авиабомбами. Мониторинговые каналы предполагают, что российская армия могла осуществить обстрел модифицированными боеприпасами УМПБ-5.

О первом ударе КАБами по Одесской области сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в регионе.

"Это новая серьезная угроза для Одесской области. Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения", — предупредил глава ОГА.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об управляемых авиабомбах в акватории Черного моря около 13:24. Один боеприпас был направлен на Южное и Очаков, еще один — на Южное и Черноморское.

Администратор мониторингово Telegram-канала "Николаевский Ванек" писал, что россияне, вероятно, запустили по Одесской области УМПБ-5 с увеличенной дальностью полета, однако на момент публикации новости официального подтверждения этому нет.

Что известно об УМПБ 5

20 октября россияне впервые с начала вторжения атаковали КАБом Полтавскую область. По информации местных пабликов, боеприпас упал в 30 километрах от областного центра.

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в тот же день сообщил, что Россия выходит на серийное производство бомб с большим боевым радиусом. По его словам, модифицированные российские КАБы могут наносить удары на расстояние до 200 км.

Аналитики Defense Express объясняли, что на сегодня известно о трех видах российских усовершенствованных боеприпасов: "Гром-Э1", новую УМПБ-5Р и реактивный вариант бомбы с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции). УМПБ-5Р близка к УМПБ Д-30СН (аналогу ФАБ-250), но имеет большую дальность полета благодаря реактивному приводу.