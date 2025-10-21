"Гром-Э1" или новая УМПБ-5: что известно о реактивных КАБ с дальностью 200 км (фото)

Вооруженные силы РФ начали применять модифицированные корректируемые авиационные бомбы (КАБ) с реактивным двигателем. По информации ГУР, такие боеприпасы уже использовались для ударов по городам и объектам в глубоком тылу Украины, при этом существуют случаи применения с дистанцией пуска, которая достигает 150–200 км.

Заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий 20 октября заявил, что Россия разработала несколько вариантов таких боеприпасов и приступила к их опытному боевому применению. Это указывает на подготовку к серийному производству наиболее эффективных и дешевых образцов.

По этому поводу аналитики Defense Express отметили, что на сегодняшний день известно о трех типах российского вооружения — "Гром-Э1", УМПБ-5Р и реактивный вариант бомбы с УМПК (Унифицированный модуль планирования и коррекции).

"Гром-Э1" — наиболее известный и ранний образец в этой нише. Считается, что боеприпас укомплектован твердотопливным двигателем, его заявленная дальность составляет до 120 км, масса боевой части — порядка 315 кг. Первая публичная демонстрация "Гром-Э1" датируется 2015 годом, а практическое использование зарегистрировано с марта 2023 года.

Авиационный боеприпас "Гром-Э1" Фото: Рособоронэкспорт

УМПБ-5Р — это специально созданный реактивный боеприпас. Аналитики отметили, что по габаритам и назначению он близок к УМПБ Д-30СН (аналог ФАБ-250) с дальностью до 100 км, но за счет реактивного привода должен иметь заметно большую дальность полета. Судя по всему, именно на эту модель делается основная ставка: она недорогая, производится в больших количествах и хорошо интегрируется в существующую конструкцию.

Между тем наиболее вероятным путем развития боеприпаса является адаптация широко используемого УМПК путем добавления твердотопливного реактивного ускорителя. И здесь речь идет о двух вариантах.

Боеприпас с УМПК и з твердопаливным реактивным двигателем Фото: Defense Express

Первый — это турбореактивный двигатель, как на крылатых ракетах. Пример вдохновения для разработчиков из РФ можно найти в американской опытной разработке Powered JDAM, где миниатюрный турбореактивный двигатель позволял увеличить дальность полета до более 500 км.

Второй путь — использование твердотопливного реактивного ускорителя. Он проще, дешевле и не требует существенной переделки корпуса бомбы. Минобороны РФ уже демонстрировало рендер реактивного УМПК с размахом крыла два метра, что указывает на готовность к массовому производству.

Напомним, 20 октября на территории Полтавской области упал российский боеприпас с твердотопливным реактивным ускорителем. Специалист по системам РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов отметил, что речь может идти о боеприпасе УМПБ-5, который может преодолеть расстояние в 200 км. Причем скорость бомбы настолько высока, что зенитные дроны против нее бессильны.