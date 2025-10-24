Росія може вдарити КАБами по околицях Києва, — нардеп (відео)

Народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан наголосив, що росіяни постійно модернізують свої авіабомби, намагаючись збільшити дальність застосування. Реактивні КАБи, що летять приблизно на 200 км, теоретично можуть вразити околиці Києва.

Народний депутат Василь Мокан заявив про це в ефірі програми "Суперпозиція" та заявив, що вже було зафіксовано застосування Росією КАБів по Одещині, а також влучання авіабомб у Миколаєві, Дніпрі, Полтавському районі та Лозовій на Харківщині.

"Вони постійно працюють над осучасненням далекобійності цього виду зброї (КАБів – ред.) І я вам скажу, що і столичний регіон може потенційно бути в зоні ризику", — заявив Мокан.

За даними українських джерел, нові модулі КАБів доводять дальність ударів до понад 200 км.

Теоретично, за словами нардепа, це дає змогу вражати й околиці Києва — від найближчої точки Брянської області до Троєщини приблизно 190 км.

Росія у вересні–жовтні налагодила серійне виробництво керованих модулів (УМПК) для бомб.

УМПК робить КАБи маневреними й важчими для перехоплення. Вони менш помітні за дрони, дешевші за ракети й дуже руйнівні, але менш точні.

"Поки не відомо про точність і стійкість нових модулів до РЕБ — старі методи відхилення КАБів можуть не спрацювати", — зауважив Мокан.

На момент публікації матеріалу командування Повітряних сил ЗСУ не коментувало можливу загрозу ударів КАБами по Київській області.

Нагадаємо, вдень 24 жовтня російський новий КАБ вперше долетів до Одеської області. Ймовірно, ціллю було портове місто Південне. Принаймні, командування Повітряних сил ЗСУ о 13:30 п'ятниці повідомило, що бомба летить над акваторією Чорного моря саме в напрямку цього населеного пункту.

"Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону. Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань", — повідомив очільник обласної адміністрації Олег Кіпер.

Раніше восени удари реактивних КАБів фіксувалися на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині і Миколаївщині.

В усіх випадках ця руйнівна бомба долала значну відстань — понад 100 км — і атакувала тилові міста, які раніше були убезпечені від цього виду озброєння.

Нагадаємо, Фокус писав, що 20 жовтня росіяни вперше від початку вторгнення атакували КАБом Полтавську область.