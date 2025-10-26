Наслідки нічної атаки РФ на Київ: 3 загиблих та 29 поранених, серед них 7 дітей (відео)

Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ загинули троє людей, ще 29 осіб отримали поранення.Серед постраждалих є семеро дітей.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, цієї ночі Росія випустила по Україні понад 100 дронів.

Внаслідок влучання безпілотника у дев'ятиповерховий житловий будинок виникла пожежа. З верхніх поверхів цієї будівлі врятовано 13 осіб.

За іншою адресою зафіксовано влучання в шістнадцятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару з першого по дев'ятий поверх було вибито вікна.

Відео ДСНС

Повідомлення надійшло також про влучання в багатоповерхівку в Оболонському районі. На цій локації рятувальники не виявили пожежі.

"Зараз підтверджено: загинули троє людей (19-річна дівчина та її 46-річна мати, ще одне тіло потребує ідентифікації), 29 поранено (серед них — семеро дітей)", — заявили у ДСНС.

Відео дня

Повідомлення ДСНС Фото: ДСНС

Мер Києва Віталій Кличко надав дещо інші дані щодо кількості поранених дітей.

"Постраждалих уже 29. Із них 6 дітей. Наймолодшому — 4 роки", — повідомив мер.

Кличко також уточнив, що в лікарнях міста перебувають 7 постраждалих, серед них двоє дітей. Решта потерпілих отримують лікування в амбулаторному порядку.

Повідомлення Віталія Кличка Фото: Віталій Кличко / Telegram

На місцях уражень працюють понад 100 рятувальників та поліцейських. Залучено десятки одиниць інженерної техніки для ліквідації наслідків атаки.

"Триває розбір конструкцій в одному з будинків у Деснянському районі. Там внаслідок ворожої атаки пошкоджений фасад та перекриття між 6-8 поверхами", — додав Віталій Кличко.

Психологи ДСНС та Національної поліції України працюють із постраждалими на місці події. Майже 150 людей вже отримали необхідну психологічну допомогу.

На локаціях розгорнуто спеціалізовані штаби поліції та рятувальників. Там приймають заяви від постраждалих та надають консультації щодо подальших дій.

Як повідомляв Фокус, уночі на 26 жовтня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками типу "Шахед", внаслідок чого у столиці пошкоджені житлові будинки та десятки постраждалих.

Фокус також писав, що напередодні, уночі 25 жовтня, ЗС РФ атакували столицю балістичними ракетами, через що у Києві прогриміли потужні вибухи та здійнялися пожежі.