Последствия ночной атаки РФ на Киев: 3 погибших и 29 раненых, среди них 7 детей (видео)

В результате ночной атаки российских войск на Киев погибли три человека, еще 29 человек получили ранения. Среди пострадавших семеро детей.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, этой ночью Россия выпустила по Украине более 100 дронов.

В результате попадания беспилотника в девятиэтажный жилой дом возник пожар. С верхних этажей этого здания спасены 13 человек.

По другому адресу зафиксировано попадание в шестнадцатиэтажный жилой дом. В результате удара с первого по девятый этаж были выбиты окна.

Видео ГСЧС

Сообщение поступило также о попадании в многоэтажку в Оболонском районе. На этой локации спасатели не обнаружили пожара.

"Сейчас подтверждено: погибли три человека (19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, еще одно тело требует идентификации), 29 ранены (среди них — семеро детей)", — заявили в ГСЧС.

Відео дня

Сообщение ГСЧС Фото: ГСЧС

Мэр Киева Виталий Кличко предоставил несколько иные данные по количеству раненых детей.

"Пострадавших уже 29. Из них 6 детей. Самому младшему — 4 года", — сообщил мэр.

Кличко также уточнил, что в больницах города находятся 7 пострадавших, среди них двое детей. Остальные пострадавшие получают лечение в амбулаторном порядке.

Сообщение Виталия Кличко Фото: Виталий Кличко / Telegram

На местах поражений работают более 100 спасателей и полицейских. Привлечены десятки единиц инженерной техники для ликвидации последствий атаки.

"Продолжается разбор конструкций в одном из домов в Деснянском районе. Там в результате вражеской атаки поврежден фасад и перекрытия между 6-8 этажами", — добавил Виталий Кличко.

Психологи ГСЧС и Национальной полиции Украины работают с пострадавшими на месте происшествия. Почти 150 человек уже получили необходимую психологическую помощь.

На локациях развернуты специализированные штабы полиции и спасателей. Там принимают заявления от пострадавших и предоставляют консультации относительно дальнейших действий.

Как сообщал Фокус, ночью на 26 октября российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками типа "Шахед", в результате чего в столице повреждены жилые дома и десятки пострадавших.

Фокус также писал, что накануне, ночью 25 октября, ВС РФ атаковали столицу баллистическими ракетами, из-за чего в Киеве прогремели мощные взрывы и поднялись пожары.