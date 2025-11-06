Владелец украинского дистрибьютора лекарств "Вента ЛТД" поставляет лекарства Минобороны РФ, — политолог

Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора обнаружили, что российская компания АО НПК "Катрен", которая является одним из владельцев одного из крупнейших украинских дистрибьюторов лекарственных средств ООО "Вента ЛТД", поставляет медицинские товары и оборудование Министерству обороны российской федерации.

Об этом в своей заметке в Facebook сообщил политолог Виктор Таран со ссылками на материалы досудебного расследования.

"ООО "ВЕНТА ЛТД" будучи лидером фармдистрибуции на территории Украины, в период времени с 2008 года по настоящее время контролируется компанией АО НПК "Катрен", которая имеет устойчивые связи среди государственных органов власти российской федерации, осуществляет поставки лекарственных средств и товаров медицинского назначения министерству обороны страны-агрессора, а также получает прибыль от деятельности ООО "ВЕНТА ЛТД".", — говорится в постановлении суда.

Таран отмечает, что на фоне этих данных, сейчас продолжаются попытки формально изменить структуру собственности компании, переписав ее на подставных украинских менеджеров.

Политолог сообщил, что на 3-м году полномасштабной войны российские владельцы "Вента ЛТД" продолжают зарабатывать на украинском рынке лекарственных средств, где компания контролирует около 10% дистрибуции. По его оценкам, прибыль от деятельности в Украине могла превысить 8 млрд грн.