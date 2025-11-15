РФ бьет по Днепру "шахедами": дрон взорвался рядом с жилым кварталом (видео)
В ночь на 15 ноября российские оккупанты массированно атакуют Днепр ударными дронами типа "шахед", один из которых разбился рядом с жилым кварталом.
В городе в течение ночи постоянно раздаются мощные взрывы, сообщают местные телеграм-каналы.
Атака на город началась после полуночи, тогда же в городе объявили воздушную опасность, а уже около часа ночи раздались первые мощные взрывы.
Воздушные силы ВСУ несколько раз в течение ночи предупреждали об угрозе ударных беспилотников, которые находились в воздушном пространстве Днепра или летели в направлении города.
Впоследствии в сети появилось видео попадания одного из дронов рядом с жилыми домами.
На момент публикации материала ни городской голова Днепра Борис Филатов, ни начальник Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко не комментировали атаки на Днепр.
Также пока неизвестно, пострадали ли из-за российского удара местные жители.
Напомним, в ночь на 14 ноября жители левого берега Киева остались без тепла из-за атаки РФ.
В ночь на 12 ноября ВС РФ ударили по Одессе дронами и попали в жилой дом.