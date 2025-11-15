РФ бьет по Днепру "шахедами": дрон взорвался рядом с жилым кварталом (видео)

В ночь на 15 ноября российские оккупанты массированно атакуют Днепр ударными дронами типа "шахед", один из которых разбился рядом с жилым кварталом.

В городе в течение ночи постоянно раздаются мощные взрывы, сообщают местные телеграм-каналы.

Атака на город началась после полуночи, тогда же в городе объявили воздушную опасность, а уже около часа ночи раздались первые мощные взрывы.

Воздушные силы ВСУ несколько раз в течение ночи предупреждали об угрозе ударных беспилотников, которые находились в воздушном пространстве Днепра или летели в направлении города.

Впоследствии в сети появилось видео попадания одного из дронов рядом с жилыми домами.

На момент публикации материала ни городской голова Днепра Борис Филатов, ни начальник Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко не комментировали атаки на Днепр.

Відео дня

Также пока неизвестно, пострадали ли из-за российского удара местные жители.

Напомним, в ночь на 14 ноября жители левого берега Киева остались без тепла из-за атаки РФ.

В ночь на 12 ноября ВС РФ ударили по Одессе дронами и попали в жилой дом.