РФ б'є по Дніпру "шахедами": дрон вибухнув поряд з житловим кварталом (відео)

У ніч на 15 листопада російські окупанти масовано атакують Дніпро ударними дронами типу "шахед", один з яких розбився поряд із житловим кварталом.

У місті протягом ночі постійно лунають потужні вибухи, повідомляють місцеві телеграм-канали.

Атака на місто почалась після опівночі, тоді ж у місті оголосили повітряну небезпеку, а вже близько першої ночі пролунали перші потужні вибухи.

Повітряні сили ЗСУ кілька разів протягом ночі попереджали про загрозу ударних безпілотників, які перебували у повітряному просторі Дніпра або летіли у напрямку міста.

Згодом у мережі з'явилось відео влучання одного з дронів поряд з житловими будинками.

На момент публікації матеріалу ані міський голова Дніпра Борис Філатов, ані начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко не коментували атаки на Дніпро.

Відео дня

Також наразі невідомо, чи постраждали через російський удар місцеві мешканці.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада мешканці лівого берега Києва залишились без тепла через атаку РФ.

У ніч на 12 листопада ЗС РФ вдарили по Одесі дронами та влучили у житловий будинок.