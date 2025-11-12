ЗС РФ вдарили по Одесі дронами: влучили у житловий будинок, — соцмережі (відео)

У ніч на 12 листопада російські окупаційні війська завдали удару "шахедами" по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок.

Вибухи в Одесі пролунали після опівночі, повідомив кореспондент Фокусу.

За кілька хвилин до вибухів в Одесі Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що на місто летить ворожий безпілотник, який запустили з акваторії Чорного моря.

А вже після вибухів місцеві телеграм-канали повідомили, що "шахед" влучив в один із житлових будинків міста, а у мережі з'явилось відповідне відео з наслідками удару.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки на Одесу не було.

Нагадаємо, 11 листопада росіяни атакували Одесу за допомогою БпЛА, а один з дронів упав просто посеред житлового кварталу.

