Просто в житловому кварталі: в Одесі російський дрон впав посеред вулиці (фото)

Російські окупанти вдень 11 листопада атакували територію Одесу за допомогою БпЛА. Один з дронів упав просто посеред житлового кварталу.

Інформації про постраждалих чи пошкодження будинків навколо наразі немає. Про це повідомляє "Суспільне Одеса" з місця подій.

Важливо

Безпілотник впав просто на проїжджу частину в одному з районів міста.

На місце падіння прибули правоохоронці, які убезпечили територію навколо дрона та забрали уламки.

Уламки російського БпЛА в Одесі на землі Фото: Суспільне Одеса

За словами очевидців, під час падіння не було зафіксовано вибуху, ймовірно, через відсутність бойової частини.

"Особливо сильно не було чутно — вибухи лунали ніби здалеку, з моря. Потім уже побачили в новинах, спустились — і от. Вибуху як такого не було, бо, здається, не було бойової частини, але все одно було дуже гучно", — розповіла одеситка Юлія.

Тривога на Одещині тривала з 14:48 до 15:32 вдень 11 листопада. Повітряні сили ЗСУ повідомляли групу БпЛА в бік Одеси з акваторії Чорного моря.

Інформація про збиття чи наслідки атаки наразі не надходила.

Фокус повідомляв, що уночі 11 листопада російська армія масовано атакувала Одещину безпілотниками. Зокрема, під атакою була енергетична інфраструктура у Рені.

У ніч на 9 листопада Одещина також була під російською атакою. Тоді оборонці неба ліквідували більшість ворожих дронів, однак частина уламків упала на житлову забудову.