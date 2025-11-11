Просто в житловому кварталі: в Одесі російський дрон впав посеред вулиці (фото)
Російські окупанти вдень 11 листопада атакували територію Одесу за допомогою БпЛА. Один з дронів упав просто посеред житлового кварталу.
Інформації про постраждалих чи пошкодження будинків навколо наразі немає. Про це повідомляє "Суспільне Одеса" з місця подій.Важливо
Безпілотник впав просто на проїжджу частину в одному з районів міста.
На місце падіння прибули правоохоронці, які убезпечили територію навколо дрона та забрали уламки.
За словами очевидців, під час падіння не було зафіксовано вибуху, ймовірно, через відсутність бойової частини.
"Особливо сильно не було чутно — вибухи лунали ніби здалеку, з моря. Потім уже побачили в новинах, спустились — і от. Вибуху як такого не було, бо, здається, не було бойової частини, але все одно було дуже гучно", — розповіла одеситка Юлія.
Тривога на Одещині тривала з 14:48 до 15:32 вдень 11 листопада. Повітряні сили ЗСУ повідомляли групу БпЛА в бік Одеси з акваторії Чорного моря.
Інформація про збиття чи наслідки атаки наразі не надходила.
Фокус повідомляв, що уночі 11 листопада російська армія масовано атакувала Одещину безпілотниками. Зокрема, під атакою була енергетична інфраструктура у Рені.
У ніч на 9 листопада Одещина також була під російською атакою. Тоді оборонці неба ліквідували більшість ворожих дронів, однак частина уламків упала на житлову забудову.