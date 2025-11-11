Десятки дронів: росіяни масовано атакували Одещину "Шахедами"
Уночі 11 листопада російська армія масовано атакувала Одещину безпілотниками. Під ударом зокрема опинилося місто Рені, куди росіяни спрямували десятки дронів.
Щонайменше 30 "Шахедів" ЗС РФ спрямували на Рені в Одеській області. Фокус зібрав, що відомо про нічну атаку росіян.
Повітряну тривогу в області було оголошено ще близько 23:00 години 10 жовтня, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Невдовзі Повітряні сили попередили про рух безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області.
За даними військових, кілька груп ударних дронів рухалися у напрямку Ізмаїльського району, тримаючи курс на місто Рені.
Невдовзі на Одещині пролунала серія вибухів. Місцеві ЗМІ повідомили, що в області працюють сили ППО.
Місцеві канали повідомили про серію вибухів в Одесі. За попередньою інформацією, росіяни атакували дронами енергетичну інфраструктуру у Рені, однак офіційних даних щодо цього на момент публікації не надходило.
Моніторингові канали пишуть, що ворог спрямував на місто близько 30 ударних безпілотників.
Нічна атака по Україні: де ще загроза ударів
Окрім Одещини, росіяни також спрямували групи ударних безпілотників на східні регіони України. Як пишуть Повітряні сили, станом на 01:00 годину ворожі безпілотники фіксувалися на межі Сумської та Харківської областей, рухаючись у бік Полтавського району Полтавської області.
Нагадаємо, у ніч на 10 листопада росіяни атакували Україну "Шахедами": на Дніпропетровщині горів храм через обстріл.
Також уночі 10 листопада росіяни атакували Україну "Кинджалами".