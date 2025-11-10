По всіх областях повітряна тривога: росіяни атакували Україну "Кинджалами"
Уночі 10 листопада росіяни підняли у небо винищувачі МіГ-31К, здійснивши пуски аеробалістичних ракет типу "Кинджал" по Україні.
Росіяни підняли у небо кілька бортів винищувачів МіГ-31К, після чого запустили "Кинджали" у напрямку України. Про загрозу попередили Повітряні сили.
Близько 00:30 години по всій Україні почала поширюватися повітряна тривога через загрозу застосування ворогом аеробалістичних ракет.
Через кілька хвилин моніторингові канали попередили про фіксацію швидкісної цілі у Сумській області, яка тримала західний курс.
Повітряні сили попередили, що швидкісна ціль тримає курс на Київську область, рухаючись у напрямку столиці.
Військові закликали мешканців Києва та Житомира сховатися в укриттях через загрозу ударів. "Кинджал", що рухався курсом на Київ, змінив напрямок на Житомир, а звідти рухався курсом на Хмельницьку область. Зрештою ракета полетіла у напрямку міста Старокостянтинів на Хмельниччині, повідомили Повітряні сили.
OSINT-канали також писали, що звуки вибухів було чутно на Київщині та Чернігівщині. Як пояснили фахівці, це були звуки прольоту "Кинджалів" у небі над регіонами.
Про наслідки атаки "Кинджалів" по Україні на момент публікації інформації не надходило.
Нагадаємо, 9 листопада засновник компанії "Кліар Енерджі" Андрій Гріненко розповів, що росіяни здійснили атаку на першу в Україні велику теплоелектростанцію на біомасі, пошкодивши її інфраструктуру.
Також 9 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що росіяни спрямували безпілотники на підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС.