По всем областям воздушная тревога: россияне атаковали Украину "Кинжалами"

Ночью 10 ноября россияне подняли в небо истребители МиГ-31К, осуществив пуски аэробаллистических ракет типа "Кинжал" по Украине.

Россияне подняли в небо несколько бортов истребителей МиГ-31К, после чего запустили "Кинжалы" в направлении Украины. Об угрозе предупредили Воздушные силы.

Около 00:30 часов по всей Украине начала распространяться воздушная тревога из-за угрозы применения врагом аэробаллистических ракет.

Через несколько минут мониторинговые каналы предупредили о фиксации скоростной цели в Сумской области, которая держала западный курс.

Воздушные силы предупредили, что скоростная цель держит курс на Киевскую область, двигаясь в направлении столицы.

Военные призвали жителей Киева и Житомира укрыться в укрытиях из-за угрозы ударов. "Кинжал", который двигался курсом на Киев, изменил направление на Житомир, а оттуда двигался курсом на Хмельницкую область. В конце концов ракета полетела в направлении города Староконстантинов Хмельницкой области, сообщили Воздушные силы.

Відео дня

OSINT-каналы также писали, что звуки взрывов были слышны в Киевской и Черниговской областях. Как объяснили специалисты, это были звуки пролета "Кинжалов" в небе над регионами.

О последствиях атаки "Кинжалов" по Украине на момент публикации информации не поступало.

Напомним, 9 ноября основатель компании "Клиар Энерджи" Андрей Гриненко рассказал, что россияне совершили атаку на первую в Украине крупную теплоэлектростанцию на биомассе, повредив ее инфраструктуру.

Также 9 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что россияне направили беспилотники на подстанции, которые питают Хмельницкую и Ровенскую АЭС.