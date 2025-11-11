Десятки дронов: россияне массированно атаковали Одесскую область "Шахедами"

Ночью 11 ноября российская армия массированно атаковала Одесскую область беспилотниками. Под ударом в частности оказался город Рени, куда россияне направили десятки дронов.

По меньшей мере 30 "Шахедов" ВС РФ направили на Рени в Одесской области. Фокус собрал, что известно о ночной атаке россиян.

Воздушная тревога в области была объявлена еще около 23:00 часов 10 октября, сообщил председатель ОВА Олег Кипер. Вскоре Воздушные силы предупредили о движении беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

По данным военных, несколько групп ударных дронов двигались в направлении Измаильского района, держа курс на город Рени.

Вскоре в Одесской области прогремела серия взрывов. Местные СМИ сообщили, что в области работают силы ПВО.

Местные каналы сообщили о серии взрывов в Одессе. По предварительной информации, россияне атаковали дронами энергетическую инфраструктуру в Рени, однако официальных данных по этому поводу на момент публикации не поступало.

Відео дня

Мониторинговые каналы пишут, что враг направил на город около 30 ударных беспилотников.

Ночная атака по Украине: где еще угроза ударов

Кроме Одесской области, россияне также направили группы ударных беспилотников на восточные регионы Украины. Как пишут Воздушные силы, по состоянию на 01:00 часов вражеские беспилотники фиксировались на границе Сумской и Харьковской областей, двигаясь в сторону Полтавского района Полтавской области.

Напомним, в ночь на 10 ноября россияне атаковали Украину "Шахедами": на Днепропетровщине горел храм из-за обстрела.

Также ночью 10 ноября россияне атаковали Украину "Кинжалами".