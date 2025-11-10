РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами": есть пострадавшие, на Днепровщине горел храм (фото)

Россияне в ночь на 10 ноября комбинированно атаковали Украину аэробаллистическими ракетами и ударными беспилотниками. В Сумской и Харьковской областях пострадали 4 мирных жителя, в Днепропетровской области в результате атаки загорелся храм.

О последствиях обстрела Украины 10 ноября рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Из 74 вражеских средств воздушного нападения украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 52 беспилотных летательных аппарата.

По информации ПС, с 18:30 9 ноября по 9:30 10 ноября ВС РФ выпустили по территории Украины две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 и 67 ударных беспилотников различных типов. Попадание 15 БПЛА зафиксированы на 9 локациях, информации о падении или попадании ракет на момент публикации новости не поступало.

Россияне нанесли разрушения на Днепропетровщине во время обстрела 10 ноября Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Украины 10 ноября

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что ночью оккупанты нанесли удары беспилотниками по Синельниковскому району и Никополю в Днепропетровской области. В результате атаки загорелся купол одного из храмов и крыша банка, а также в Никополе загорелся жилой дом. По словам спасателей, обошлось без пострадавших, а пожары были оперативно ликвидированы.

Відео дня

Во время российской атаки 10 ноября вспыхнул купол храма на Днепропетровщине Фото: ГСЧС

В результате утренней вражеской атаки на Одессу, по данным ГСЧС, была повреждена внешняя стена жилой четырехэтажки. Загорелся пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших нет.

Жилой дом пострадал во время атаки на Одессу утром 10 ноября

Полиция Сумской области сообщила, что в результате обстрелов населенных пунктов Сумского, Конотопского, Ахтырского, Шосткинского и Роменского районов были ранены два мирных жителя, повреждены три многоквартирных и семь частных жилых домов, четыре склада, линии электропередач, гаражи, хозяйственная постройка и автомобили.

В Сумской области во время обстрела 10 ноября повреждены несколько домов Фото: Национальная полиция

Начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов по состоянию на утро 10 ноября рассказал, что россияне запустили по области 7 БПЛА типа "Герань-2", и тип еще 10 БПЛА устанавливается. По его словам, за прошедшие сутки ударам подверглись 2 населенных пункта, пострадали 55-летняя и 75-летняя женщины и были повреждены 7 частных домов в поселке Приколотное Ольховатской громады. Также пострадала железнодорожная инфраструктура в поселке Орелька Лозовского района.

Россияне в ночь на 10 ноября обстреляли Харьковскую область Фото: Харьковская ОГА

Обстрел Украины 10 ноября: что известно

Ночью 10 ноября ВС РФ атаковали украинские населенные пункты "Кинжалами" с нескольких бортов истребителей МиГ-31К и "Шахедами", воздушная тревога распространилась по всем областям с 00:30 часов. Две скоростные цели двигались на столицу и в направлении города Староконстантинов Хмельницкой области.

Напомним, в ночь на 8 ноября россияне запустили по Украине 35 "Искандеров" и 7 "Кинжалов". В целом по украинским городам враг применил 503 средства воздушного нападения, из которых было сбито/подавлено 415.