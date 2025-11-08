РФ запустила по Украине 35 "Искандеров" и 7 "Кинжалов": подробности от Воздушных сил (фото)

В ночь на 8 ноября ВС РФ запустили в направлении Украины 503 средства воздушного нападения, среди которых 32 ракеты баллистического типа. В частности, враг применил для ударов по украинским городам "Искандеры", "Калибры" и "Кинжалы".

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие/подавление 415 воздушных целей, в том числе 406 БПЛА и 9 ракет различного типа. Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 8 ноября ВС РФ запустили в направлении Украины 503 средства воздушного нападения. Радиотехнические войска ВС ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 45 ракет и 458 БПЛА различного типа.

Россияне осуществили пуски:

458 дронов типа "Шахед", "Гербера" и других БПЛА из Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска и оккупированного Гвардейского;

25 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Курской, Воронежской и Ростовской областей;

10 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской и Воронежской областей;

7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области;

3 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Основные направления удара пришлись на Киевскую, Днепропетровскую и Полтавскую области. По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие/подавление 415 воздушных целей, в том числе 406 БПЛА и 9 ракет различного типа. Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных дронов на 25 локациях. Информация о падении или попадании еще 10 ракет уточняется.

Массированный обстрел Украины 8 ноября также прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его словам, в Днепре продолжается спасательная операция, где зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Кроме Днепра, от российских ракет и БПЛА есть раненые в Киевской и Полтавской областях.

"Всюду, где необходимо, работают все службы — восстанавливают после ударов, поддерживают людей, помогают пострадавшим. Более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов выпустила Россия по Украине. И цели у террористов неизменны: обычная жизнь, жилые дома, наша энергетика, инфраструктура. Вопрос в ресурсах на убийства, в деньгах — нужны санкции, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну, которую она начала и затягивает", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что из-за массированного обстрела Украины 8 ноября задерживаются пассажирские поезда. По данным "Укрзализныци", определенные рейсы могут опаздывать почти на 5-6 часов.

Также Фокус в своем утреннем материале подробно сообщал о последствиях массированного удара ВС РФ по Украине 8 ноября.