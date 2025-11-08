РФ запустила по Україні 35 "Іскандерів" та 7 "Кинджалів": подробиці від Повітряних сил (фото)

В ніч на 8 листопада ЗС РФ запустили у напрямку України 503 засоби повітряного нападу, серед яких 32 ракети балістичного типу. Зокрема, ворог застосував для ударів по українських містах "Іскандери", "Калібри" та "Кинджали".

Станом на 10:00 підтверджено збиття/подавлення 415 повітряних цілей, зокрема 406 БПЛА та 9 ракет різного типу. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що у ніч проти 8 листопада ЗС РФ запустили у напрямку України 503 засоби повітряного напад. Радіотехнічні війська ПС ЗСУ виявили та здійснили супровід 45 ракет та 458 БПЛА різного типу.

Росіяни здійснили пуски:

458 дронів типу "Шахед", "Гербера" та інших БПЛА із Курська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська та окупованого Гвардійського;

25 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Воронезької та Ростовської областей;

10 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської та Воронезької областей;

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Тамбовської області;

3 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Відео дня

Основні напрямки удару припали на Київську, Дніпропетровську та Полтавську області. Станом на 10:00 підтверджено збиття/подавлення 415 повітряних цілей, зокрема 406 БПЛА та 9 ракет різного типу. Зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних дронів на 25 локаціях. Інформація щодо падіння або влучання ще 10 ракет уточнюється.

Масований обстріл України 8 листопада також прокоментував президент Володимир Зеленський. З його слів, у Дніпрі триває рятувальна операція, де зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок. Крім Дніпра, від російських ракет та БПЛА є поранені у Київській та Полтавській областях.

"Всюди, де необхідно, працюють усі служби – відновлюють після ударів, підтримують людей, допомагають постраждалим. Понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів випустила Росія по Україні. І цілі в терористів незмінні: звичайне життя, житлові будинки, наша енергетика, інфраструктура. Питання в ресурсах на вбивства, у грошах – потрібні санкції, щоб позбавити Росію можливості продовжувати війну, яку вона почала і затягує", — наголосив очільник держави.

Нагадаємо, що через масований обстріл України 8 листопада затримуються пасажирські поїзди. За даними "Укрзалізниці", певні рейси можуть запізнюватися майже на 5-6 годин.

Також Фокус у своєму ранковому матеріалі детально повідомляв про наслідки масованого удару ЗС РФ по Україні 8 листопада.