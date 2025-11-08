Пожар в Киеве, удар по дому в Днепре и ЧС на Полтавщине: последствия ночного обстрела по областям

Россияне в ночь на 8 ноября атаковали Украину беспилотниками и ракетами различных типов. Взрывы раздавались во многих областях — на юге, востоке и в центре.

В Днепре известно о погибшей женщине. В части городов проблемы с электроснабжением, введено чрезвычайное положение. Фокус рассказывает, что известно о последствиях ночной атаки.

Обстрел Киева

Ночью в Киеве прогремели взрывы: в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работают силы ПВО по вражеским целям в небе.

Впоследствии председатель КГВА Тимур Ткаченко информировал, что в столице поднялся пожар из-за атаки БПЛА. По данным чиновника, возгорание началось в Печерском районе столицы.

В ГСЧС подтвердили, что на одной из локаций произошло возгорание четырех малотоннажных грузовиков, повреждены 2 здания и рядом припаркованные машины.

Мэр города Виталий Кличко отметил, что в Печерском районе, предварительно, падение обломков во дворе жилого дома.

После шести утра городской голова отметил, что пожар, который произошел в результате падения обломков на открытой местности тоже на Печерске, потушили.

Последствия обстрела Киева Фото: ГСЧС

Горишние Плавни: чрезвычайная ситуация

В Горишних Плавнях враг атаковал энергетическую инфраструктуру. По данным городского совета, город обесточен и переходит в режим чрезвычайной ситуации.

"Быстрое восстановление электроснабжения пока не ожидается", — отметили в ведомстве.

Коммунальные службы сейчас проводят работы для восстановления поставок воды, водоотведения и тепловой энергии.

Город Горишние Плавни перешел в режим чрезвычайной ситуации Фото: Скриншот

Обстрел Кременчуга

Также ударные российские беспилотники и ракеты двигались через и на Полтавскую область. Корреспондент Фокуса сообщил около 04:20 часов, что в Кременчуге прогремела серия взрывов.

Городской совет города утром 8 ноября сообщил, что из-за обстрела по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчуге полностью отсутствует электроснабжение. Объекты теплообеспечения и водоснабжения города работают от резервных источников питания.

Сейчас в состоянии повышенной готовности работают Пункты несокрушимости, где можно получить тепло, воду, интернет и подзарядить мобильные устройства.

Обстрел Днепра

Ночью российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом, что привело к разрушению квартир с 4-го по 6-й этажи. Возник пожар, который спасатели ликвидировали. По данным ГСЧС, в результате массированной российской атаки в городе одна женщина погибла, 10 пострадали, среди них — двое детей.

Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 28 человек, среди них — 5 детей.

Мэр города Борис Филатов ночью писал, что до начала спасательной операцииии (пока не закончится обстрел и сигнал воздушной тревоги) точное количество погибших/раненых посчитать невозможно.

"Все, кому необходим временный приют, обращайтесь в 130-ю школу. Все городские службы задействованы. О ненависти к русским писать не буду. Какой в этом смысл? Я изнутри уже выгорел", — отметил мэр Днепра.

Спасатели прибыли на место удара российского дрона в Днепре Фото: ГСЧС

Запорожская область

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что за последние сутки в области три человека погибли, еще шестеро ранены в результате вражеских атак на Запорожский, Васильевский и Пологовский районы. В течение суток оккупанты нанесли 826 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области.

Поступило 79 сообщений о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Одесская область

Ночью враг также атаковал Одесскую область беспилотниками: в результате попаданий вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Работу по ликвидации последствий осложняли повторные сигналы воздушной тревоги, сообщили в ГСЧС.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Последствия атаки на Одесскую область Фото: ГСЧС

Обстрел Харькова

Город ночью атаковали баллистические ракеты. По уточненной информации, вражеские удары зафиксированы в пригороде Харькова.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что враг за последние сутки атаковал критическую инфраструктуру региона. Вследствие обстрелов временно отсутствует электроснабжение для жителей области.

