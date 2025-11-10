РФ атакувала Україну ракетами та "Шахедами": є постраждалі, на Дніпровщині горів храм (фото)

Росіяни в ніч на 10 листопада комбіновано атакували Україну аеробалістичними ракетами та ударними безпілотниками. На Сумщині та Харківщині постраждали 4 мирних жителі, в Дніпропетровській області внаслідок атаки загорівся храм.

Про наслідки обстрілу України 10 листопада розповіли в Повітряних силах Збройних сил України. Із 74 ворожих засобів повітряного нападу українська протиповітряна оборона збила та подавила 52 безпілотні літальні апарати.

За інформацією ПС, з 18:30 9 листопада по 9:30 10 листопада ЗС РФ випустили по території України дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", п'ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 та 67 ударних безпілотників різних типів. Влучання 15 БПЛА зафіксовані на 9 локаціях, інформації про падіння чи влучання ракет на момент публікації новини не надходило.

Росіяни завдали руйнувань на Дніпропетровщині під час обстрілу 10 листопада Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу України 10 листопада

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що вночі окупанти завдали ударів безпілотниками по Синельниківському району та Нікополю в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки спалахнув купол одного з храмів і дах банку, а також у Нікополі загорівся житловий будинок. За словами рятувальників, обійшлося без постраждалих, а пожежі були оперативно ліквідовані.

Під час російської атаки 10 листопада спалахнув купол храму на Дніпропетровщині Фото: ДСНС

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Одесу, за даними ДСНС, було пошкоджено зовнішню стіну житлової чотириповерхівки. Зайнялася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих немає.

Житловий будинок постраждав під час атаки на Одесу вранці 10 листопада

Поліція Сумської області повідомила, що внаслідок обстрілів населених пунктів Сумського, Конотопського, Охтирського, Шосткинського та Роменського районів було поранено двох мирних жителів, пошкоджено три багатоквартирні та сім приватних житлових будинків, чотири склади, лінії електропередач, гаражі, господарчу споруду та автомобілі.

В Сумській області під час обстрілу 10 листопада пошкоджені кілька будинків Фото: Національна поліція

Начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов станом на ранок 10 листопада розповів, що росіяни запустили по області 7 БПЛА типу "Герань-2", і тип іще 10 БПЛА встановлюється. За його словами, протягом минулої доби ударів зазнали 2 населених пункти, постраждали 55-річна і 75-річна жінки та було пошкоджено 7 приватних будинків у селищі Приколотне Вільхуватської громади. Також постраждала залізнична інфраструктура в селищі Орілька Лозівського району.

Росіяни в ніч на 10 листопада обстріляли Харківську область Фото: Харківська ОДА

Обстріл України 10 листопада: що відомо

Вночі 10 листопада ЗС РФ атакували українські населені пункти "Кинджалами" з кількох бортів винищувачів МіГ-31К та "Шахедами", повітряна тривога поширилася по всіх областях з 00:30 години. Дві швидкісні цілі рухалися на столицю та в напрямку міста Старокостянтинів Хмельницької області.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада росіяни запустили по Україні 35 "Іскандерів" та 7 "Кинджалів". Загалом по українських містах ворог застосував 503 засоби повітряного нападу, з яких було збито/подавлено 415.