Ледь не поцілив у голуба: одесит намагався збити "Шахед" з вікна квартири, — соцмережі (відео)

Одеські пабліки поширюють відео, в якому чоловік з вікна житлового будинку цілиться зі зброї вгору, нібито намагаючись збити російські дрони.

Кадри нібито стрільби по "Шахедах" в Одесі опублікували в місцевому Telegram-каналі. Адміни з посиланням на очевидців стверджують, що чоловік прямо з вікна стріляє по безпілотниках.

На відео можна побачити чоловіка у вікні верхнього поверху житлової багатоповерхівки, який цілиться в небо нібито зі зброї, проте звуків пострілів не чутно. Наприкінці ролику до стрільця підлітає голуб.

На момент публікації новини невідомо, чи справжню зброю тримає в руках чоловік у відео та чи дійсно він намагався збити безпілотники, які загрожували одеситам.

Російські дрони атакували обласний центр з ранку 10 листопада. Повітряні сили Збройних сил України попереджали про рух безпілотних літальних апаратів з акваторії Чорного моря в напрямку міста Чорноморська близько 12:43, після чого в місті чули вибух, а о 14:15 ще один дрон рухався до Одеси.

Нагадаємо, 30 жовтня ЗМІ писали, що на Біржовій площі в Одесі пам'ятник Пушкіну сховали від сторонніх очей за орієнтовано-стружковими плитами. У 2023 році пам'ятник був виключений Кабінетом міністрів з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення.

27 жовтня медіа розповідали, що Одеський суд відмовився демонтувати ванну в будинку-пам'ятнику XIX століття.