В Одесі пам'ятник Пушкіну сховали від сторонніх очей (фото, відео)

Пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну на Біржовій площі Приморського бульвару сховали від одеситів за орієнтовано-стружковими плитами (ОСП).

Мерія Одеси пояснила цей крок розпорядженням голови обласної військової адміністрації, повідомляє "Суспільне".

Бронзове погруддя Пушкіна на високому гранітному постаменті, що є частиною архітектурної композиції з фонтаном, було побудовано 1889 року.

До 2023 року він входив до Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. Потім Кабінет міністрів ухвалив рішення виключити цей об'єкт зі списку.

Оскільки пам'ятник "містить символіку російської імперської політики", у вересні минулого року голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про його демонтаж. У грудні того ж року міськрада виділила кошти на проєкт демонтажу, до якого входив і цей пам'ятник, однак його так і не прибрали.

Попри рішення річної давнини, пам'ятник залишався на місці. Його неодноразово обливали фарбою, одягали рожевий пакет, чорний пакет із написом "Вантаж 200" тощо.

Пам'ятник Пушкіну неодноразово опинявся в центрі громадянських акцій Фото: Getty

Бронзовий Пушкін неодноразово збирав акції протесту, де люди закликали владу міста прибрати "імперські маркери".

Зараз пам'ятник захований від сторонніх очей, але на плитах навколо нього хтось уже встиг намалювати кілька символів. Як пише "Думская", роботи з консервації виконали співробітники комунального підприємства "Сервісний центр".

Так зараз виглядає пам'ятник Пушкіну в Одесі Фото: Думская

"Не виключаю, що це перший етап перед демонтажем", — розповів співрозмовник видання в мерії.

Уже колишній мер Геннадій Труханов 2023 року виступав проти демонтажу пам'ятника Пушкіну, заявивши, що одесити "його люблять".

Нагадаємо, в Одесі демонтували пам'ятники російській імператриці Катерині II і російському полководцю Олександру Суворову.

Також повідомлялося, що в Кривому Розі демонтували пам'ятники Пушкіну і Лермонтову.