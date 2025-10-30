В Одессе памятник Пушкину спрятали от посторонних глаз (фото, видео)

Памятник российскому поэту Александру Пушкину на Биржевой площади Приморского бульвара спрятали от одесситов за ориентировано-стружечными плитами (ОСП).

Мэрия Одессы объяснила этот шаг распоряжением главы областной военной администрации, сообщает "Суспільне".

Бронзовый бюст Пушкина на высоком гранитном постаменте, являющийся частью архитектурной композиции с фонтаном, был построен в 1889 году.

До 2023 года он входил в Государственный реестр недвижимых памятников культурного наследия национального значения. Затем Кабинет министров принял решение исключить этот объект из списка.

Поскольку памятник "содержит символику российской имперской политики", в сентябре прошлого года глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подписал распоряжение о его демонтаже. В декабре того же года горсовет выделил средства на проект демонтажа, в который входил и этот памятник, однако его так и не убрали.

Несмотря на решение годичной давности, памятник оставался на месте. Его неоднократно обливали краской, надевали розовый пакет, черный пакет с надписью "Груз 200" и тому подобное.

Памятник Пушкину неоднократно оказывался в центре гражданских акций Фото: Getty

Бронзовый Пушкин неоднократно собирал акции протеста, где люди призывали власти города убрать "имперские маркеры".

Сейчас памятник спрятан от посторонних глаз, но на плитах вокруг него кто-то уже успел нарисовать пару символов. Как пишет "Думская", работы по консервации проделали сотрудники коммунального предприятия "Сервисный центр".

Так сейчас выглядит памятник Пушкину в Одессе Фото: Думская

"Не исключаю, что это первый этап перед демонтажем", – рассказал собеседник издания в мэрии.

Уже бывший мэр Геннадий Труханов в 2023 году выступал против демонтажа памятника Пушкину, заявив, что одесситы "его любят".

Напомним, в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову.

Также сообщалось, что в Кривом Роге демонтировали памятники Пушкину и Лермонтову.