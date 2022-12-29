В Одессе демонтировали памятники российским императрице Екатерине II и полководцу Суворову (видео)

Отметим, что памятник "Основателям Одессы" был установлен на Екатерининской площади в 2007 году, а памятник Суворову в 2012 году.

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В Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Одесса. Начали", — написал он.

[ + – ] Снос памятника "Основателям Одессы"

Также появилось фото со сносом памятника Суворову.

[ + – ] Снос памятника Суворову

Памятник Александру Суворову

Памятник российскому военному Александру Суворову был открыт в Одессе в 2012 году. Он находился на поселке Котовского. Монумент был копией другого памятника Суворову, который в 1945 году перевезли из Одессы в Измаил.

[ + – ] Открытие памятника Суворову в 2012 году [ + – ] Открытие памятника Суворову в 2012 году

Памятник Основателям Одессы

На постаменте установлены скульптуры Екатерине II и ее сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову. Был расположен в Одессе на Екатерининской площади. Он был воздвигнут впервые в 1900 году, однако в 1920 его демонтировали. Уже в 2007 году памятник было решено восстановить.

Отметим, что подготовка к сносу памятников началась еще днем.

Напомним, что еще 30 ноября горсовет Одессы принял решение снести памятник Екатерине II. Его перенесут на хранение в музей, пока в городе не построят так называемый парк имперского прошлого.

Ранее, 1 августа, президент Владимир Зеленский ответил на петицию граждан о сносе памятника, который просили заменить на монумент американскому актеру фильмов "для взрослых" Билли Геррингтону. В ответе сказано, что президент обратился к горсовету с просьбой рассмотреть инициативу.