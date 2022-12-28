Снесут ночью: в Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II (фото, видео)

Памятник "Основателям Одессы" должны перенести в Одесский художественный музей. Власти убеждают, что он будет находиться там до тех пор, пока в городе не построят так называемый парк имперского прошлого.

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В Одессе начались работы по демонтажу памятника "Основателям Одессы" — российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам Хосе де Рибасу, Францу де Воллану, Григорию Потемкину и Платону Зубову, который расположен в центре города. Об этом сказал вице-мер Одессы Олег Брындак.

По информации издания "Суспільне", убрать памятник планируют ночью. Его перенесут в Одесский художественный музей.

Что известно о памятнике?

Изначально памятник Екатерине был воздвигнут на Екатерининской площади в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко. Однако в 1920 году, после прихода коммунистов к власти, его снесли. Восстановить сооружение решили уже в независимой Украине. В 2007 году памятник решили воспроизвести под названием "Основателям Одессы". Спонсором проекта стал депутат городского совета Руслан Тарпан, выполнявший реконструкцию и самой Екатерининской площади. Подавляющая часть фрагментов памятника — оригиналы, заново изготовили только голову императрицы.

Чем "прославилась" Екатерина II в контексте Украины?

Екатерина II — российская императрица, которая правила империей с 1762 по 1796 год. Она является представительницей немецкого рода Ангальт-Цербст. Родилась в Пруссии и была женой российского правителя Петра III.

Екатерина II известна подавлением украинской государственности и русификацией украинцев. После того как земли бывшего Крымского ханства вошли в состав Российской империи и исчезла потребность в казацких войсках, Запорожской Сечи и Гетманщины, императрица начала их ликвидацию. В 1764 году было отменено гетманство, в 1765-м расформированы казацкие полки на Слобожанщине, в 1775-м ликвидирована Запорожская Сечь, в 1782-м в Гетманщине ликвидирована полковая и сотенная администрация, введено разделение на три наместничества. 1783 расформированы казацкие полки на Левобережье.

По указу Екатерины II от 3 мая 1783 года на территории на Левобережья и Слобожанщины было закреплено крепостное право. В этом же году в Киево-Могилянской Академии был введен русский язык преподавания.

Также во время правления императрицы были основаны новые или переименованы города Екатеринослав, Херсон, Павловск, Севастополь, Симферополь, Николаев, Одесса, Луганск. Начали развиваться заводы и торговля на юге Украины при одновременном ухудшении жизни крестьян более северных украинских и русских земель. Юг Украины быстро заселяли люди из разных уголков мира.

Отметим, что на месте современной Одессы уже было татарско-турецкое поселение Хаджибей, которое упоминалось с 14 века. В сентябре 1789 года, в ходе русско-турецкой войны, крепость в Хаджибее была взята штурмом российской армией.

Однако годом основания в Российской империи современного города Одессы как военно-морского и торгового порта принято считать 1794 год, когда Екатерина II издала рескрипт вице-адмиралу Хосе де Рибасу об основании в Хаджибее военной гавани с купеческой пристанью.

Напомним, 30 ноября горсовет Одессы принял решение снести памятник Екатерине II. Его перенесут на хранение в музей, пока в городе не построят так называемый парк имперского прошлого.

Ранее, 1 августа, президент Владимир Зеленский ответил на петицию граждан о сносе памятника, который просили заменить на монумент американскому актеру Билли Геррингтону. В ответе сказано, что президент обратился к горсовету с просьбой рассмотреть инициативу.