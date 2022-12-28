Знесуть уночі: в Одесі почали демонтувати пам'ятник Катерині ІІ (фото, відео)

Пам'ятник "Засновникам Одеси" мають перенести до Одеського художнього музею. Влада переконує, що він перебуватиме там доти, доки в місті не збудують так званий парк імперського минулого.

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В Одесі розпочалися роботи з демонтажу пам'ятника "Засновникам Одеси" — російській імператриці Катерині II та її сподвижникам Хосе де Рібасу, Францу де Воллану, Григорію Потьомкіну та Платону Зубову, який розташований у центрі міста. Про це сказав віцемер Одеси Олег Бриндак.

За інформацією видання "Суспільне", прибрати пам'ятник планують уночі. Його перенесуть до Одеського художнього музею.

Що відомо про пам'ятник?

Спочатку пам'ятник Катерині спорудили на Катерининській площі 1900 року за проєктом одеського архітектора Юрія Дмитренка. Проте 1920 року, після приходу комуністів до влади, його знесли. Відновити споруду вирішили вже у незалежній Україні. 2007 року пам'ятник вирішили відтворити під назвою "Засновникам Одеси". Спонсором проєкту став депутат міської ради Руслан Тарпан, який виконував реконструкцію і самої Катерининської площі. Переважна частина фрагментів пам'ятника — оригінали, наново виготовили голову імператриці.

Чим "прославилася" Катерина ІІ у контексті України?

Катерина II — російська імператриця, яка правила імперією з 1762 по 1796 рік. Вона є представницею німецького роду Ангальт-Цербст. Народилася у Пруссії і була дружиною російського правителя Петра III.

Катерина II відома придушенням української державності та русифікацією українців. Після того як землі колишнього Кримського ханства увійшли до складу Російської імперії та зникла потреба у козацьких військах, Запорізької Січі та Гетьманщини, імператриця розпочала їх ліквідацію. 1764 року скасовано гетьманство, 1765-го розформовано козацькі полки на Слобожанщині, 1775-го ліквідовано Запорізьку Січ, 1782-го у Гетьманщині ліквідовано полкову та сотенну адміністрацію, введено поділ на. 1783 р. розформовано козацькі полки на Лівобережжі.

За указом Катерини II від 3 травня 1783 року на території на Лівобережжі та Слобожанщині було закріплено кріпацтво. Цього ж року в Києво-Могилянській Академії було запроваджено російську мову викладання.

Також під час правління імператриці було засновано нові або перейменовані міста Катеринослав, Херсон, Павловськ, Севастополь, Сімферополь, Миколаїв, Одеса, Луганськ. Почали розвиватися заводи та торгівля на півдні України за одночасного погіршення життя селян більш північних українських та російських земель. Південь України швидко заселяли люди із різних куточків світу.

На місці сучасної Одеси вже було татарсько-турецьке поселення Хаджибей, яке згадувалося з 14 століття. У вересні 1789 року, в ході російсько-турецької війни, фортеця в Хаджибеї була взята штурмом російської армії.

Однак роком заснування в Російській імперії сучасного міста Одеси як військово-морського та торговельного порту заведено вважати 1794, коли Катерина II видала рескрипт віцеадміралу Хосе де Рібасу про заснування в Хаджибеї військової гавані з купецькою пристанню.

Нагадаємо, 30 листопада міськрада Одеси прийняла рішення знести пам'ятник Катерині II. Його перенесуть на зберігання до музею, доки у місті не збудують так званий парк імперського минулого.

Раніше, 1 серпня, президент Володимир Зеленський відповів на петицію громадян про знесення пам'ятника, який просили замінити на монумент американському акторові Біллі Геррінґтону. У відповіді сказано, що президент звернувся до міськради із проханням розглянути ініціативу.