"Его любят": мэр Труханов высказался против демонтажа памятника Пушкину в Одессе

Мэр Одессы считает, что памятники можно сносить только тогда, когда за соответствующее решение проголосуют местные депутаты и громада.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что памятник русскому поэту Александру Пушкину не нужно убирать в городе. Об этом он сообщил во время интервью "Радио Свобода".

"Пушкин — это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всем мире", — сказал Геннадий Труханов.

Он отметил, что в Одессе памятник Пушкину установили за средства одесситов, а не власти. Он продолжает стоять, потому что решать, убирать ли памятник должна именно община.

Труханов был против того, чтобы демонтировали памятник российской императрице Екатерине II в декабре 2022 года. По его словам, сейчас он также против "разрушения", однако считает, что нужно убирать памятники, поскольку российские ракеты убивают украинцев. Но это нужно делать так, как это было в Одессе, когда за соответствующее решение проголосовала община и местные депутаты.

Мэр Одессы рассказал, что в городе постепенно происходит декоммунизация: переименовали большое количество улиц и снесли памятники.

"Такие вопиющие памятники уже почти все убрали. Такие как памятник Ленину (советский политик Владимир Ленин, — ред.), Карлу Марксу (немецкий философ) и другим каким-то. Томасу (Михаил Томас, командир Красной Гвардии, — ред.) у нас был памятник", — заявил он.

Он добавил, что городские власти общаются с одесситами относительно переименования улиц. Труханов заявил, что в Одессе продолжают переименование улиц, однако это "непростое дело". Первыми убрали "кричащие названия", а затем и другие.

Напомним, 29 декабря стало известно о том, что в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову. В частности, памятник "Основателям Одессы" был установлен на Екатерининской площади в 2007 году, а памятник Суворову — в 2012 году.

6 августа журналист Александр Войт отметил, что монумент "Родина-мать" еще не полностью декоммунизировали. Ведь меч в руке статуи украшают звезды.