"Його люблять": мер Труханов висловився проти демонтажу пам'ятника Пушкіну в Одесі

Мер Одеси вважає, що пам'ятники можна зносити лише тоді, коли за відповідне рішення проголосують місцеві депутати та громада.

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Мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну не потрібно прибирати в місті. Про це він повідомив під час інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Пушкін — це відомий поет. Його люблять, поважають як українці, так і в усьому світі", — сказав Геннадій Труханов.

Він зазначив, що в Одесі пам'ятник Пушкіну встановили за кошти одеситів, а не влади. Він продовжує стояти, тому що вирішувати, чи прибирати пам'ятник повинна саме громада.

Труханов був проти того, аби демонтували пам'ятник російській імператриці Катерині II у грудні 2022 року. З його слів, наразі він також проти "руйнування", проте вважає, що потрібно прибирати пам'ятники, оскільки російські ракети вбивають українців. Але це потрібно робити так, як це було в Одесі, коли за відповідне рішення проголосувала громада та місцеві депутати.

Мер Одеси розповів, що в місті поступово відбувається декомунізація: перейменували велику кількість вулиць та знесли пам'ятники.

"Такі кричущі пам’ятники вже майже всі прибрали. Такі як пам’ятник Леніну (радянський політик Володимир Ленін, — ред.), Карлу Марксу (німецький філософ) і іншим якимось. Томасу (Михайло Томас, командир Червоної Гвардії, — ред.) у нас був пам’ятник", — заявив він.

Він додав, що міська влада спілкується з одеситами щодо перейменування вулиць. Труханов заявив, що в Одесі продовжують перейменування вулиць, проте це "непроста справа". Найпершими прибрали "кричущі назви", а потім й інші.

Нагадаємо, 29 грудня стало відомо про те, що в Одесі демонтували пам'ятники російській імператриці Катерині II та російському полководцю Олександру Суворову. Зокрема, пам'ятник "Засновникам Одеси" було встановлено на Катерининській площі у 2007 році, а пам'ятник Суворову — 2012 року.

6 серпня журналіст Олександр Войт зазначив, що монумент "Батьківщина-мати" ще не повністю декомунізували. Адже меч у руці статуї прикрашають зірки.